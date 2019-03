Acuerdo con los sindicatos en Diputación para acercar el sueldo de sus empleados a la media andaluza

Jaén.- MásJaén.- Acuerdo con los sindicatos en Diputación para acercar

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes (PSOE), ha firmado con los cuatro sindicatos que cuentan con representación en la Administración provincial un acuerdo para mejorar la productividad de sus trabajadores con el objetivo de "acercar los sueldos de los empleados públicos a la media de lo que están cobrando en el resto de diputaciones andaluzas".Por ello, ha incidido en que "es un día importante después de meses de diálogo y negociación con los sindicatos de la Diputación", tras los que "hemos firmado un acuerdo que permite incrementar la productividad de todos nuestros trabajadores durante los próximos cinco años".A través de esta productividad, según ha apostillado Francisco Reyes, "podremos aumentar el sueldo de los empleados públicos, sean funcionarios, laborales o tengan un contrato temporal, en todos los niveles, priorizando los niveles más bajos desde el punto de vista retributivo". De esta forma, en el próximo lustro "vamos a reconocer el trabajo y la labor que han venido realizando estos trabajadores a lo largo de la historia de la Diputación". Esta medida se suma a otras que ha adoptado esta institución en los últimos años para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.En concreto, Francisco Reyes ha recordado "el proceso de funcionarización, que permitió que más de 300 trabajadores de la Diputación se convirtieran en funcionarios después de que algunos de ellos llevaran 20 años trabajando en esta administración". También se ha referido al pago de la productividad, fórmula elegida "al no poder llevar a cabo la carrera profesional, que fue paralizada por parte del Gobierno de España", y al abono de "la paga extraordinaria que en su día eliminó el Gobierno central".La subida prevista en este acuerdo es independiente de la que cada año se hace en los Presupuestos Generales del Estado, según ha precisado el presidente de la Corporación provincial, quien ha anunciado otra novedad más, "la creación de una dedicación de 40 horas al año a la que se podrá acoger cualquier empleado público que hasta ahora no la tuviera", tras la previa aprobación de esta medida en la correspondiente Mesa General de Negociación.Con estas iniciativas, el presidente de la Diputación considera que se "hace justicia con los trabajadores de la Administración provincial, para que tengan unos sueldos parecidos a los de otras diputaciones, y todo ello sin poner en riesgo las acciones que desde la Diputación venimos desarrollando". Al respecto, Reyes ha enfatizado que "nuestra razón de ser son los pequeños y medianos municipios, y hemos tenido que acometer una subida salarial de acuerdo con las líneas de trabajo de la Diputación, para que no se ponga en riesgo ninguna de ellas".La firma de este acuerdo ha tenido lugar en el nuevo edificio de la Diputación ubicado en la calle Hurtado de la capital, que albergará las áreas de Agricultura, Empleo y Servicios Municipales de la Administración provincial. En este edificio, que se adquirió a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, se han invertido en torno a 3,6 millones de euros, sumando el coste de la compra y la adecuación de sus instalaciones para las labores administrativas que se realizarán en adelante en este espacio.--EUROPA PRESS--