Vecinos de Tharsis inician una marcha a pie hasta el TSJA en Sevilla contra la paralización de la segregación

Sede del TSJA/ARCHIVO

Vecinos de Tharsis (Huelva) han comenzado este lunes, sobre las 12,30 horas, una marcha desde el pueblo hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla como manifestación pacífica para protestar por la medida cautelar que paraliza la segregación de Tharsis del municipio de Alosno (Huelva). Una vez lleguen a Sevilla el próximo viernes leerán un manifiesto a las puertas de la sede del Tribunal andaluz al que darán registro de entrada.En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Tharsis, Lorenzo Gómez, ha explicado que "una vez agotada la vía jurídica, tras interponer recurso de reposición" ante el TSJA, los vecinos decidieron llevar a cabo esta protesta. El grupo lo componen casi 140 personas que se van a repartir entre las cuatro etapas del viaje a pie hasta la capital andaluza, donde llegarán sobre las 19,30 horas del viernes.El viaje discurrirá por varios tramos en los que se ha dividido la marcha: Tharsis-Calañas (Huelva), Calañas-La Palma del Condado (Huelva), La Palma del Condado- Castilleja del Campo (Sevilla), Castilleja del Campo-Gines (Sevilla) y Gines-Sevilla.Gómez ha explicado que las etapas se van a hacer por grupos para que no sea "tan pesado", de manera que solo un grupo de algo más de 20 personas, encabezado por el alcalde, pasará por todos los tramos, alojándose en los municipios en los que harán noche, donde "hemos sido acogidos con mucha amabilidad por parte de las autoridades".El primer edil ha subrayado el carácter "pacífico" de la actividad que ha surgido "de los propios vecinos", los cuales se reúnen cada semana en una asamblea desde que el TSJA dictó la medida cautelar y paralizó la segregación de Alosno, para estar informados por el Ayuntamiento y debatir sobre la situación.En una de estas asambleas "los vecinos propusieron llevar a cabo esta actividad, una vez que habíamos agotado la vía jurídica con el recurso de reposición", ha apuntado el primer edil, para manifestar el desacuerdo "de la decisión adoptada por el TSJA".Asimismo, Gómez ha remarcado que Tharsis "se encuentra en un limbo" de cara a las próximas elecciones municipales, ya que "unas administraciones nos consideran como ELA y otras como municipio, tenemos acceso a ciertas ventajas que tienen los municipios mientras otras nos la han quitado, y ya no constamos como ELA, por lo que estamos en una limbo total". "Pedimos que se nos de una respuesta al recurso de reposición en un sentido u en otro".MARCHA SIN PASAR POR ALONSOEl alcalde ha remarcado que se trata de una iniciativa pacífica, "muy tranquila, y ha destacado que no han querido pasar por Alosno para evitar "posibles conflictos". "Queremos pelear por algo que ya habíamos conseguido y que se nos ha quitado, según creemos, de una manera injusta"."Queremos que este pueblo tenga futuro, y la única manera que vemos en una población de 1.800 habitantes es que nos podamos hacer cargo de nuestro proyecto de vida como cualquier pueblo de la comarca", ha apostillado.Sobre la supuesta deuda "injusta" que le correspondería a Alosno si se produjera la segregación, según ha manifestado con anterioridad la Asociación por Alosno --que interpuso el recurso al TSJA para paralizar la segregación--, Gómez ha asegurado que "es mentira", ya que el "Ayuntamiento de Tharsis se ha llevado cuatro años sin recibir ni un solo euro de Alosno".De hecho, ha asegurado que tuvieron que ir "a un contencioso que ganamos, y luego a otro proceso en el que llegamos a un acuerdo con Alosno, por lo que decir que le corresponde mas deuda es injusto". Aun así, Gómez ha recalcado el "total respecto a las decisiones judiciales", así como su lucha por "defender lo nuestro" y "no quedarnos en un limbo legal que no se merecen los ciudadanos de Tharsis".--EUROPA PRESS--