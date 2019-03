UPA pide la convocatoria urgente de la mesa sobre trabajo agrícola y abordar un código de buenas prácticas

La organización agraria UPA en Huelva ha hecho un llamamiento a todo el sector y a las administraciones autonómicas y central para que se constituya de forma urgente la Mesa de Análisis y Seguimiento del Mercado de Trabajo en el Sector Agrícola en la Provincia que aborde, entre otros aspectos, un código de buenas prácticas.En un comunicado, UPA ha mostrado "una actitud activa frente a la imagen distorsionada y manipulación de la información que viene sufriendo el empleo agrícola en la provincia". Por ello, ha puesto en marcha "herramientas que estabilicen la campaña de trabajo".La decisión de solicitar esta reunión de la mesa es anterior a la emisión del programa de 'Salvados' este domingo sobre la situación laboral de las temporeras de la fresa en Huelva y de haberse conocido que se iba a emitir.UPA, según ha explicado en un comunicado, está realizando "encuentros con agentes implicados para poner en marcha la Mesa de Análisis y Seguimiento del Mercado de Trabajo en el Sector Agrícola en la Provincia" con el deseo de que se "establezca un código de buenas prácticas laborales que permitirá garantizar en todo momento, ante cualquier denuncia u opinión emitida, que los empresarios velan porque la estancia de las personas que trabajan en la campaña sea bajo un estricto cumplimiento de la normativa vigente". También se encargaría de "atajar cualquier conflicto en las relaciones laborales durante la campaña", han explicado.La mesa "permitirá detectar y solucionar problemas y trasladar una información que corresponda con la realidad que los empresarios onubenses cumplen". Además, "somos un sector del que dependen los esfuerzos, ilusiones y patrimonio de muchos agricultores y agricultoras, así como el trabajo de muchas personas de dentro y fuera de la provincia", han enfatizado.Por eso, desde UPA Huelva han manifestado que quieren "tener tolerancia cero para evitar que malas acciones en las relaciones laborales manchen al resto de un sector que cumple" y con este órgano "en forma de mesa que estamos impulsando queremos que se encargue también, a modo de autorregulación, de velar por el cumplimiento de las normas y detectar a quien incumpla".VALORACIÓN DEL PROGRAMAEn cuanto al contenido del programa, desde UPA han indicado que en su opinión "el programa falta a la verdad cuando afirma que solo un empresario ha querido brindarse a realizar declaraciones y que los representantes del sector y otros empresarios no han querido participar", según ha informado UPA Huelva en una nota de prensa.Por todo ello, la asociación de pequeños agricultores ha informado de que les consta que el programa realizó una entrevista de más de dos horas al gerente de Interfresa y a Juan Antonio Millán, gran conocedor de la contratación en origen desde sus inicios, de la que no se ha emitido ni un solo minuto, dejando solo un espacio a un empresario que opina a título individual", por lo que han afirmado que "la información ha estado sesgada".Asimismo, desde UPA Huelva han mostrado su rechazo a las expresiones "sueldo digno" y "mano de obra barata" que se utilizan en el programa televisivo, "dado que el convenio del campo iguala a las personas independientemente de su procedencia".UPA Huelva entiende que el programa "pone en cuestión las obligaciones laborales de lo empresarios, lo cual han tachado de "intolerable", dado que "generaliza una serie de cuestiones que no corresponden a la realidad y que el programa no ha podido contrastar".Los agricultores han detallado que como también se dice en el programa "las denuncias por acoso del año pasado fueron investigadas por la Justicia y archivadas". Y "se hace mención" a este tema por "opiniones en una tertulia en las que mencionan a las mujeres marroquíes en tercera persona y no con pruebas de conflictos y malas praxis de encargados de fincas que servirían para denunciar ante las autoridades, y no de los propios empresarios".Además, ha recordado que el colectivo empresarial está sometido a "las correspondientes inspecciones laborales por las autoridades competentes --han recalcado- existiendo siempre la posibilidad de que cualquier problema o conflicto de cualquier índole se ponga en manos de los sindicatos o la inspección de trabajo".INTERFRESA: "PRÁCTICAS AISLADAS"De su lado, la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza, Interfresa, ha señalado a través de un comunicado que el contenido del programa "no responde a los llamamientos alarmistas y amarillistas" proporcionados por el mismo cuando se anunciaba. Para la asociación, las afirmaciones previas que se habían hecho "no tienen consistencia alguna" y tan solo forman parte de "prácticas aisladas que, en ningún caso, representan al conjunto del sector".La asociación hace hincapié en que los agricultores son conscientes "de la importante labor" que el colectivo de las temporeras y, por ello, se viene realizando "una importante labor" para organizar la demanda de mano de obra a través de los contratos en origen, y a "supervisar el cumplimiento de sus derechos laborales".Por otro lado, Interfresa ha remarcado "su posición de tolerancia cero frente" a los abusos sexuales que se produzcan en el sector y ha manifestado abiertamente su posición de "colaborar con la justicia para esclarecer cualquier acto que vaya en contra de la legalidad".Así, señala que hay, "14 denuncias por acoso sexual", que son las que "realmente se han presentado ante la Justicia", representan, según Interfresa, "un mínimo porcentaje respecto a su conjunto", con lo que, no acepta "que se hable de prácticas generalizadas sino de conductas residuales que aún están siendo investigadas".LA PRODUCTORA DEL PROGRAMADe su lado, fuentes de la productora encargada de elaborar el programa de 'Salvados' han aclarado que se tomó la decisión de prescindir de parte de las entrevistas que se habían sido grabadas porque su contenido era similar al de la entrevista que sí salió del empresario onubense. Además, las mismas fuentes precisan que se pusieron en contacto con Asaja, pero no quisieron colaborar con el programa.En cuanto a las críticas suscitadas por los términos 'sueldo digno' o 'mano de obra barata' la productora alude a que esto son opiniones personales del presentador del programa, pero recuerda que es el agricultor entrevistado el que "reconocía" que los salarios de las temporeras son bajos. Sobre la tertulia de las mujeres que no publicaron su identidad, la productora argumenta que aunque salgan denunciando casos de malas praxis, también señalaba que hay empresas "que cumplen y donde se trabaja bien".Además, sobre las afirmaciones que en el programa hacen las tres mujeres sobre los abusos sexuales, la productora responde que no hablan en tercera persona, sino que "una afirma que fue testigo" y otra cuenta que sufrió "un intento de extorsión" porque le dijeron "o te acuestas conmigo o no trabajar".Por último celebran que quieran establecer un código de buenas prácticas porque así, según las fuentes, están en parte reconociendo que puede haber cosas "que no funcionan". Sobre esto último, la productora ha remarcado que el programa "no acusa a la generalidad" y, también, ha celebrado que solicite convocar de manera urgente de la mesa de trabajo agrícola.--EUROPA PRESS--