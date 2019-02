Fresas de Huelva/Archivo

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Huelva ha denunciado que el grupo Carrefour "continua con su política de devaluación de la fresa"; así, "desde hace varios días viene repartiendo entre sus clientes del territorio nacional (excepto Sevilla y Huelva) un ticket promocional en el que se regalan dos tarrinas de fresón de Huelva por compras superiores a 40 euros" entre este viernes y este sábado.Por ello, UPA Huelva viene manifestando en reiteradas ocasiones su "indignación" por el uso de la fresa de Huelva como producto reclamo, práctica que "se viene reproduciendo desde los últimos años por Carrefour", ha informado la asociación en una nota de prensa.La asociación siempre se ha posicionado trasladando el "flaco favor" que este tipo de promociones hacen a la imagen de calidad del producto, así como al mensaje "de difundir el esfuerzo y las horas de trabajo de nuestros agricultores y agricultoras", que ponen su patrimonio "en riesgo" por cultivar un producto de alta calidad, para que luego "se regale en el punto de venta, trasladando a los consumidores la sensación de producto devaluado".Por otra parte, estos intentos de captación de clientes a través de productos reclamo y por compras superiores a una cuantía determinada, "perjudican" también al pequeño y mediano comercio, que ve cómo se utilizan productos a "modo de gancho" para atraer las compras a Carrefour "en detrimento" de los comercios minoristas.Pese a que en anteriores campañas se han mantenido reuniones con la empresa y que esta ha trasladado a UPA que la intención es promocionar el producto, esto no es más que una "excusa y una pantomima" que Carrefour hace para no reconocer que utiliza a la fresa como "producto reclamo" para que las personas consumidoras acudan a sus hipermercados para realizar una compra de, al menos, 40 euros y así llevarse las dos tarrinas.Desde UPA Huelva han insistido con perseverancia en que estas medidas no hacen sino "banalizar" el producto y que "no suman, sino restan" al mensaje a los consumidores de producto de calidad y trabajo de quiénes producen la fresa.Por otra parte, aunque las "intenciones de Carrefour fueranreales, no podemos compartir ni comprender cómo este tipo de empresas se erigen como entidades encargadas de poner en valor productos agrícolas como la fresa frente al consumidor final --ya para eso hay otros organismos y asociaciones más adecuadas para este trabajo-- especialmente sin contar con la opinión y el consejo de los productores y productoras, que son los principales afectados por la medida", han apostillado."Desgraciadamente, en la actualidad, y como en años anteriores, la promoción en cuestión sigue siendo un ejemplo lamentable de la falta de consideración que grandes superficies como Carrefour tienen con los productores de fresas de Huelva, sobre su trabajo, su crecimiento y comoconsecuencia, sobre el crecimiento de los entornos rurales a los que pertenecen", han enfatizado.Así que, desde UPA, "seguiremos luchando por el reconocimiento de los agricultores y agricultoras que ponen su dedicación, esfuerzo y patrimonio en sacar un producto que no es justo que se devalúe a travésde ofertas gancho", han concluido.--EUROPA PRESS--