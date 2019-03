Huelva.- UPA destaca la "calidad excepcional" de la producción actual

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Huelva, Manuel Piedra, ha analizado la situación actual de la campaña de los frutos rojos en la provincia, que se encuentra en el ecuador, que se asemeja a los valores de producción del año pasado y que tiene una "calidad excepcional", con una bajada en precios debido a que hay más producción.Piedra ha resaltado que la campaña comenzó con un retraso vegetativo que no ha alterado la calidad final del producto, sino todo lo contrario, ya que la falta de humedad y el tiempo seco ha facilitado la alta calidad de la producción, según ha informado UPA en una nota de prensa.Así, "el mantenimiento de unas condiciones climatológicas aptas para la evolución del cultivo ha facilitado una recuperación de los valores habituales de producción que igualan a la anterior a campaña en esta fecha".No obstante, Piedra ha detallado que "son precisamente estas condiciones climatológicas que se están produciendo en toda Europa las que pueden alterar el mercado, dado que se espera que exista un adelanto en las producciones francesas e italianas debido al buen tiempo".Esto significa que "la fresa onubense no competirá sola en el mercado, como vendría siendo normal en estas fechas, sino que previsiblemente lo hará junto con la fresa francesa, italiana e incluso alemana", ha explicado.RETRASO LLEGADA TEMPORERASEn cuanto a la mano de obra de la campaña, ha manifestado que el contingente de temporeras que se esperaba que llegara esta semana desde Marruecos, casi 6.300 personas, no va a poder hacerlo porque el mal tiempo en el Estrecho de Gibraltar ha impedido que puedan venir, según han informado las navieras a UPA, y su llegada está prevista para la próxima semana.Esto se traduce en "una semana de retraso", que en un principio Piedra ha señalado que genera cierta inquietud, pero "no es preocupante". Asimismo, otras 7.500 personas están pendientes de llegar hasta primeros de abril, las cuales no son repetidoras, como las anteriores.Igualmente, cabe destacar que ya han llegado las personas equivalentes a la primera y segunda fase --más de dos campañas como repetidoras--, que conforman un total de 5.386 personas.Piedra ha detallado que "actualmente, la campaña agrícola en la provincia de Huelva genera entre 80.000 a 90.000 puestos de trabajo". Así, en datos de 2018 y según el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el primer trimestre de 2018 los datos de contratación arrojan la cantidad de 86.667 contratos registrados en el sector agrícola. De ellos más del 33 por ciento fueron contrataciones de personal comunitario, casi un 30 por ciento no comunitario y casi un 37 por ciento españoles.En el segundo trimestre de 2018 los datos de contratación arrojaron la cantidad de 69.637 contratos registrados en el sector agrícola. De ellos el 20 por ciento fueron contrataciones de personal comunitario, más del 44 por ciento no comunitario y cerca del 36 por ciento españoles.REUNIONES CON SECTOR EMPRESARIALLa situación actual en la campaña agrícola refleja, campaña tras campaña, "un escenario de cierta incertidumbre para los empresarios y empresarias", aspecto que desde UPA dicen que "no es coyuntural de la provincia de Huelva, dado que ya es conocida la misma situación en otras provincias del territorio nacional".UPA Huelva ha incidido en que "es necesario poner en marcha herramientas e iniciativas que permitan un escenario que analice la situación, proponga soluciones y se optimice el mercado de trabajo en el sector agrícola en la provincia, dado que por la diversificación de cultivos las campañas en el sector son cada vez más largas, la contratación podría ser más estable y esto daría lugar a nuevos escenarios del que podrían beneficiarse los demandantes de empleo.No se ha querido olvidar de que "gracias a los agentes que forman parte de la comisión provincial de flujos migratorios se coordina y se lleva a cabo la contratación del contingente en Marruecos", implicación necesaria para el éxito de la campaña.Como "herramienta de coordinación que aporte soluciones a la situación", UPA Huelva ha realizado contactos para la puesta en marcha de un grupo de trabajo de coordinación para analizar el mercado del empleo en el sector agrícola en la provincia.Así, Piedra ha detallado que "este grupo plantea analizar el mercado de trabajo en el sector de forma global e interrelacionada con el resto de sectores, de tal forma que se puedan aportar soluciones y herramientas que permitan la convivencia entre el empleo nacional y comunitario y el contingente de contratación en origen, todo ello encaminado al objetivo de generar una cobertura estable a las necesidades de demanda de empleo del sector".Las reuniones mantenidas hasta ahora han sido con la Subdelegación del Gobierno; la Delegación del Gobierno de la Junta; la Diputación; la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; la Delegación de Empleo de la Junta; el SEPE; Freshuelva; y con la Asociación de Citricultores de la provincia.De igual forma, UPA también se ha reunido con los sindicatos UGT, CCOO y con COAG, así como con el Ayuntamiento de Moguer. Además, están cerradas reuniones al respecto con los Consistorios de Almonte, Bonares y Rociana del Condado, así como pendientes de concretar encuentros con el resto de municipios de zonas productoras además de las mencionadas anteriormente.--EUROPA PRESS--