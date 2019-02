UPA apunta a una recuperación de la producción de fresa y destaca la transparencia de la contratación en origen

Imagen de archivo de una trabajadora recogiendo fresas en una finca en

La Unión de Pequeños Agricultures y Ganaderos (UPA) de Andalucía ha valorado la situación general de la campaña de la fresa en Huelva destacando que, tras los retrasos en la producción que se dieron a su inicio, se espera recuperar en febrero el ritmo de crecimiento en la producción de esta fruta; y, por otro lado, subrayando la "transparencia" con la que se han llevado a cabo las contrataciones en origen.En un comunicado, la unión ha explicado que la presente campaña de la fresa "dio comienzo arrojando datos de retrasos" en la producción con respecto a la campaña anterior marcados por la climatología. Así, por un lado, la provincia de Huelva sufrió temporales a lo largo de 2018, que han "afectado considerablemente" al desarrollo normal de la campaña en puntos muy concretos.Por otro, el cultivo de la planta madre, que se realiza en Castilla León, también demoró su inicio debido a grandes lluvias. A todo ello, se añadieron altas temperaturas en el momento del arranque, y durante la plantación en las fincas onubenses durante el mes de octubre. Por tanto, la planta "llegó a los invernaderos de la provincia de Huelva arrastrando una falta de maduración que ha afectado a la producción en los primeros meses".A pesar de este retraso productivo en la primera etapa de la campaña, UPA Andalucía ha apuntado que "la producción ha comenzado a regular su ritmo de crecimiento en enero, esperando recuperar unas cifras normales durante el mes de febrero, siempre que las condiciones ambientales sean la adecuadas". Por otra parte, ha destacado que la calidad del producto final "no se ha visto afectada en ningún caso".CONTRATACIÓN EN ORIGENPor otro lado, sobre la contratación de la mano de obra para la campaña, la unión ha explicado que antes de cada campaña se estima con antelación el contingente de mano de obra que precisará contratar. La primera fase del proceso de selección de personal se realiza una oferta de trabajo a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para seleccionar a posibles candidatos dentro de la demanda nacional.Sin embargo, debido a que muchos de ellos ya forman parte de la incorporación en campaña de empresas del sector y, dado que la oferta se realiza para una posterior contratación en marzo, a través de esta vía "no se logran cubrir anualmente las necesidades de la campaña". Por tanto, una vez que se resta del contingente necesario el número de personas de la oferta nacional seleccionadas, se recurre a la contratación de mano de obra en origen.Durante esta campaña, la provincia de Huelva "va a concentrar la demanda de contratación colectiva en origen más importante de España". Para el presente año, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha autorizado la llegada de 19.179 trabajadores, de los cuales 11.500 son repetidores de campañas anteriores y 7.500 serán de primera incorporación en esta campaña.A mediados de enero, UPA Huelva finalizó el proceso de selección de personal para la contratación en origen del contingente de Marruecos. Esta fase "culminó con un cien por cien de personas candidatas seleccionadas, destacando la transparencia del proceso y la buena predisposición de los demandantes", según la unión.Así, en el transcurso de la selección "se ha informado convenientemente" de todas las condiciones del contrato para establecer una relación laboral normal "con las personas contratadas tanto en la llegada, en el desempeño de su trabajo, como en el posterior regreso a su lugar de origen"."Queremos destacar que la coordinación entre la Dirección General de Inmigración española, el Gobierno Marroquí (a través de Anapec) y UPA Huelva, con la coordinación de la Subdelegación del Gobierno en Huelva ha sido fluida y constante, lo cual se ha visto reflejado en una gestión de la contratación en origen más efectiva para una campaña 2019 sin falta de mano de obra", ha señalado el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra.Otro aspecto que "desgraciadamente" viene caracterizando las últimas campañas, según ha puntualizado la unión de agricultores, es la "utilización" de los frutos rojos a modo de productos reclamo en los puntos de venta de algunas grandes superficies."UPA Andalucía viene manifestando su indignación por esta práctica que es especialmente reiterada en determinadas cadenas de venta, sobre todo en los últimos días del mes para atraer clientes en estas fechas. Mantenemos una especial vigilancia para detectar y denunciar estas prácticas, que hacen un flaco favor a poner en valor nuestros productos y al trabajo de nuestros productores y productoras", han apuntado desde la organización.Por otra parte, desde UPA Andalucía han lamentado "la dificultad práctica" que la nueva normativa que regula la "venta a pérdidas" genera a la hora de denunciar cualquier práctica de este tipo. De hecho, "se necesita demostrar un carácter desleal por parte del infractor y resulta muy difícil corroborarlo y llevar la denuncia a buen puerto".Por último, UPA ha reclamado el "urgente el acometimiento" de las obras de construcción del Túnel de San Silvestre "para evitar el desabastecimiento de agua en caso de avería". Según ha señalado, esto "no sólo puede afectar a la viabilidad de la campaña agrícola, sino que puede dejar sin agua a los otros usos tan esenciales, como es el caso del consumo doméstico o industrial".Por eso han solicitado, como organización representativa del sector agrario en la provincia, su inclusión en la Plataforma por el Túnel de San Silvestre. "Desde UPA Andalucía, entendemos que el caso del túnel de San Silvestre es una de las tantas desigualdades que a nivel de infraestructuras se vienen produciendo en la provincia de Huelva frente al resto de las provincias andaluzas", han concluido los agricultores.--EUROPA PRESS--