Una veintena de diseñadores se dan cita en Doñana D'Flamenca para promocionar la moda flamenca y rociera

La alcaldesa de Almonte (Huelva), Rocío Espinosa, y la directora dela Agencia Doble Erre, Raquel Revuelta, han presentado este miércoles Doñana D'Flamenca 2019, que reunirá a un total de 20 diseñadores y firmas de moda flamenca y rociera de toda Andalucía, así como a 23 diseñadores noveles deseosos de mostrar su creatividad.Esta plataforma, organizada por el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), que cuenta con la dirección técnica y artística de Agencia Doble Erre; el patrocinio de Flamentex, Marqués de Cáceres y On Hoteles; y la colaboración de Escuela Superior de Maquillaje Cristina Rivero y Own Style, se celebrará en Almonte los días 8, 9 y 10 de marzo en el Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y Medio Ambientales (Ciecema), ha informado Doble Erre en una nota.En la presentación oficial, que ha contado con el diseñador Cristo Báñez, natural de Almonte y encargado de inaugurar el viernes 8 la pasarela (19,00 horas), y de responsables de la firma Atelier Rima, la alcaldesa ha declarado que le "enorgullece" lo conseguido. Así, ha explicado que este evento se consolida en esta cuarta edición y se convierte en una "cita imprescindible en el más prestigioso calendario dedicado a la moda flamenca".Además, ha señalado que "estamos convencidos de que Almonte, con su romería del Rocío, es un escaparate de la moda flamenca en todas sus variedades, desde el traje de camino, más cómodo, hasta el más elegante en la noche, pasando por la alegría de color y formas del día".Y "hemos tenido constancia y un buen asesoramiento profesional", ha matizado, de la mano de la Agencia Doble Erre, lo que "nos ha permitido evolucionar y crecer con calidad y nitidez con un evento de gran repercusión, social, económica y mediática".Asimismo, ha apuntado que "nuestro punto fuerte son nuestros diseñadores locales", de los que ha destacado su "talento". Y es que Doñana D'Flamenca "cuenta año tras año con las firmas jóvenes y consolidadas que aportan un valor añadido al evento".La regidora ha querido destacar la participación de Gil Ortiz --ganador del concurso de noveles de Simof 2018--, de Manuela Martínez y José Joaquín Gil --participa por primera vez en el concurso de noveles--, así como de Atelier Rima, Alonso Cózar y Cristo Báñez. "Nos espera un fin de semana lleno de glamour, de moda, bloggers, influencers y tendencias, una cita para disfrutar de la moda flamenca y de Almonte", ha añadido.Por su parte, la directora de la Agencia Doble Erre, Raquel Revuelta, ha manifestado que el objetivo que se ha marcado Doble Erre este año es que este encuentro "se consolide", al igual que ya ha ocurrido con Simof, "como cita obligatoria" para los amantes de la moda flamenca, sector en el que se engloba la moda rociera.VINCULACIÓN CON LA ROMERÍA DEL ROCÍORevuelta ha resaltado que Doñana D'Flamenca es una plataforma "diferente a todas las existentes hasta ahora, la única dedicada a la moda rociera", muy vinculada a la reconocida romería de Rocío, donde se muestran trajes de flamenca de todo tipo.Del mismo modo, ha querido agradecer la labor y participación de firmas de distintos puntos de la comunidad autónoma andaluza, indicando que "le dan prestigio a esta plataforma"; y el importante papel que juegan los noveles.Por otra parte, ha recordado la expectación suscitada por el desfile inaugural de Cristo Báñez, "un diseñador excepcional, natural de Almonte e imagen de esta cita", que este año llega arropado de numerosos influencers, reconocidos a nivel nacional e internacional, como Ana Moya, Alex Domenech, Carla Hinojosa, Dulceida, Madame de Rosa, Trendy Taste.Y ha apuntado otra de las novedades de esta edición, la participación de Lourdes Montes, con su firma Miabril, que presenta por primera vez en una plataforma profesional una colección de moda flamenca y rociera.La empresaria sevillana ha reiterado que Doñana D'Flamenca es "un producto muy especial", no solo por ofrecer moda de calidad, sino por su componente turístico, dada la ubicación de Almonte y la aldea de El Rocío --junto al Parque Nacional de Doñana, declarado Reserva de la Biosfera--, y la riqueza histórica y gastronómica de esta zona de la provincia de Huelva.ACTIVIDADESEl público no solo disfrutará de un fin de semana completo de moda, sino de diferentes actividades, puesto que Doñana D'Flamenca contará con una zona comercial en la que se podrá conocer de cerca el trabajo de diferentes diseñadores y firmas; y un área gastronómica en la que degustar productos de la tierra.Asimismo, se ha presentado el sombrero del camino del Rocío que el director de arte, estilista y autor del libro 'Manual del estilista', Pedro González, ha diseñado para la empresa sevillana Fernández y Roche y que se mostrará en exclusiva en esta cita con la moda.--EUROPA PRESS--