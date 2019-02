Una obra editada por el CSIC pone en valor la labor de los astilleros onubenses en la Gesta del Descubrimiento

Huelva.- Presentada una obra editada por el CSIC sobre la labor de los

La diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Lourdes Garrido, ha presentado la obra 'Barcos y construcción naval entre el Atlántico y el Mediterráneo en la época de los descubrimientos (siglos XV y XVI)', coordinada por el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Huelva (UHU), David González Cruz, y publicada en la colección 'Biblioteca de Historia' de la editorial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), sobre la labor de los astilleros colombinos.Esta institución ha sido evaluada, entre el conjunto de instituciones académicas, como la primera de ellas en el ranking editorial SPI (Scholarly Publishers Indicators), según ha explicado la diputada en rueda de prensa, junto al coordinador de la obra y a la alcaldesa de San Juan del Puerto (Huelva), uno de los lugares colombinos a los que hace referencia el libro.Garrido ha puesto de relieve este miércoles la "importancia" de un proyecto de este tipo, avalado por la institución que lo publica, y que resalta el valor de lugares colombinos de los que hasta ahora no se tenían datos, acerca de su papel en la Gesta del Descubrimiento, por lo que se trata de una publicación que la Diputación acoge con "mucha ilusión".Asimismo, la alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, ha remarcado que en la obra se descubre un "gran hito que no conocíamos", como es el hecho de que el municipio contaba con un astillero, "primicia que nos anima a seguir avanzando en poner en valor el turismo de la localidad y ese papel como lugar colombino" que tiene San Juan del Puerto.El catedrático David González, por su parte, ha puesto el acento en que "había una deuda historiográfica con la provincia de Huelva", con los "diferentes astilleros y los hermanos Pinzón", entre otros aspectos, por lo que ha agradecido "la labor de los compañeros y las asociaciones de estudios iberoamericanos para este reconocimiento nacional e internacional".Se trata de una monografía colectiva que ha contado con la participación de reconocidos especialistas vinculados a prestigiosos centros de investigación y universidades de Francia, Reino Unido, Portugal, Italia y España; en concreto, Amandio Jorge Morais Barros, Rafaella Salvemini, Phillip Williams, María del Carmen Saavedra Vázquez, Eric Roulet, Julio Izquierdo Labrado, Rui Manuel Loureiro, Diego Ropero Regidor, Gemma T. Colesanti, Luis Miguel Coín Cuenca, Antonio M. González Díaz, y Rosanna Alaggio.En el conjunto del libro destaca el estudio de los lugares colombinos que participaron en la gestación del descubrimiento de América por disponer de una tecnología de vanguardia y como resultado de la profesionalidad de los carpinteros de ribera asentados en esta zona litoral de Andalucía Occidental.En este contexto, el doctor Julio Izquierdo Labrado, conjuntamente con el profesor González Cruz, han elaborado una investigación que pone de manifiesto la gran capacidad que tenía la localidad de Palos para la producción de carabelas, pues han documentado la existencia de tres astilleros distribuidos a lo largo de su término municipal a fines del siglo XV.En este sentido, el estudio expone detalladamente el conjunto de barcos que la villa palerma aportó a la empresa americana desde 1492 hasta las diferentes expediciones que tuvieron lugar durante el siglo XVI: viajes colombinos posteriores, descubrimiento de Brasil, armada de Pedrarias Dávila, entre otras. De este modo queda patente que sus astilleros dotaron a la Monarquía Hispánica y a los exploradores de una parte significativa de las naves que cruzaron el océano Atlántico a fines del siglo XV y primeras décadas del XVI.De igual manera, las conclusiones del estudio demuestran como novedad la existencia de un puerto en la isla de Saltés, coetáneo a la época del descubrimiento, del que la historiografía no tenía noticias hasta el momento, a pesar de que el diario del Almirante hacía referencia a la barra de Saltés como enclave último en el que estuvieron la nao y las dos carabelas antes de iniciar la travesía ultramarina.ASTILLERO EN SAN JUAN DEL PUERTOAsimismo, la investigación efectuada constata, como primicia, el funcionamiento de un astillero en San Juan del Puerto, lo que permite cerrar el circuito constructivo de ambas riberas del río Tinto al constatarse la fabricación de embarcaciones en todas las localidades (Huelva, Moguer, Palos de la Frontera y San Juan).En el marco de los lugares que fueron referentes en los preparativos del descubrimiento de América, el director del Archivo Histórico Municipal y Biblioteca Iberoamericana de Moguer, Diego Ropero Regidor, se ocupa de la investigación de la construcción naval en esta localidad; y precisamente, sitúa en 1488 el momento en que se botó en la ribera de Moguer la carabela Santa Clara --conocida popularmente como La Niña--, de la que era propietario el maestre Juan Niño --codescubridor del Nuevo Mundo, junto con Colón y los Pinzón--.Por otra parte, esta obra, al mismo tiempo que ofrece las conclusiones de las investigaciones efectuadas sobre los astilleros de Palos, Moguer, San Juan del Puerto, Huelva, Mazagón, isla de Saltés, y localidades del marquesado de Ayamonte, entre otros astilleros y puertos nacionales e internacionales de Portugal e Italia, también analiza a las embarcaciones que fueron utilizadas por los marinos a comienzos de la Edad Moderna atendiendo a diversos factores que incidieron en el progreso de la navegación en los siglos XV y XVI.Estos eran los avances tecnológicos, la experiencia y destreza marinera, las mejoras en las técnicas constructivas, las transferencias culturales y profesionales que circularon entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, la planificación de los recursos navales como instrumentos necesarios para la expansión territorial y la conquista americana, la producción de los astilleros que se extendían por las riberas de los ríos y costas de los territorios iberoamericanos e italianos, así como la transmisión de los saberes de los carpinteros de ribera.Asimismo, en la obra se estudia la interrelación que existió entre la industria naval y los descubrimientos geográficos que revolucionaron el mundo conocido a finales de la Edad Media e inicios de la Modernidad.Ciertamente, este libro es el tercer proyecto editorial culminado como fruto de la colaboración de los ayuntamientos colombinos de San Juan del Puerto y Moguer en coordinación con la Asociación de Estudios Iberoamericanos y Colombinos Rábida, que ha tenido como finalidad difundir en el ámbito nacional e internacional el conocimiento de los hombres, puertos y recursos navales que fueron determinantes en el éxito del proyecto colombino.Al respecto, como antecedente de esta última publicación en años anteriores se han editado dos obras dirigidas por el catedrático David González, la primera de ellas es 'Descubridores de América. Colón, los marinos y los puertos' (2012), y la segunda 'Versiones, propaganda y repercusiones del descubrimiento de América: Colón, los Pinzón y los Niño' (2016).--EUROPA PRESS--