UHU organiza una nueva edición de 'First Lego League', para motivar a los jóvenes por la Ciencia y la Tecnología

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Huelva (UHU), con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica (UCC), ha organizado una nueva edición provincial clasificatoria de First LEGO League, un desafío internacional que despierta el interés de los jóvenes por la Ciencia y la Tecnología.De esta forma, Huelva celebrará el próximo sábado 9 de marzo, a partir de las 9,00 horas y en el Aulario Isidoro Morales del Campus de El Carmen una nueva edición del Torneo Clasificatorio First LEGO League Huelva, el programa internacional que fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes a partir de experiencias de aprendizaje diferentes que inspiran a más de 450.000 jóvenes en 98 países de todo el mundo.Según ha informado la UHU en una nota, nuevamente, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Huelva, en colaboración con la Unidad para la Cultura Científica (UCC), será la encargada de organizar este torneo a nivel provincial.First LEGO League desafía cada temporada a los jóvenes a resolver problemas del mundo real tales como el reciclaje, la gestión del agua o las energías renovables mediante las oportunidades que ofrece la ciencia y la tecnología.Esta temporada, el Desafío INTO Orbit ha transportado a los equipos al 'Espacio' con el objetivo de identificar un problema físico o social con el que se enfrente el ser humano durante una exploración espacial de larga duración.Asimismo, Fundación Scientia es la entidad que impulsa First LEGO League en España con la colaboración del 20 por ciento de las universidades de España, parques tecnológicos y entidades de promoción de la innovación.Esta edición, First LEGO League cuenta con la colaboración a nivel nacional de Airbus como colaborador temático del Desafío, LEGO Education Robotix como 'partner' educativo y con Fundación Princesa de Girona. En Andalucía, la empresa Vodafone y la Junta de Andalucía apoyan esta iniciativa y colaboran en su organización.--EUROPA PRESS--