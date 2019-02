Concentración de sindicatos de trabajadores penitenciarios

Los sindicatos UGT, Acaip, CCOO y CSIF, como "organizaciones mayoritarias" en el centro penitenciario de Huelva, han celebrado este lunes una concentración a las puertas de la Subdelegación del Gobierno para "denunciar la gestión" que por parte del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska se está realizando de la situación de "conflicto colectivo" que afecta a los trabajadores penitenciarios.Los sindicatos han celebrado esta concentración tras las "falsas promesas" en sede parlamentaria realizadas por el propio ministro, "la retirada de una propuesta realizada por la propia administración y la celebración de la primera huelga de prisiones", según han apuntado los citados sindicatos en un comunicado conjunto.Las organizaciones sindicales critican que el ministro de Interior "no ha dado ningún atisbo de querer solucionar este conflicto, sino más bien al contrario", es decir, "enconarlo más si cabe con el reparto de unas cantidades indecentes por los servicios prestados en los días de huelga, o estableciendo concurso de traslados con baremos injustos y cambiantes provocando una gran inseguridad jurídica en los trabajadores".Los sindicatos avisan de que "todas estas circunstancias" sirven para "reforzar el ánimo y el compromiso de conseguir los objetivos marcados por nuestro colectivo", entre los que figuran la "dignificación" de la "labor diaria" de los referidos trabajadores "en los centros penitenciarios de todo el país".Los sindicatos lamentan que Instituciones Penitenciarias "no realiza una actividad de publicidad de la labor difícil de los trabajadores penitenciarios" a través de redes sociales, por ejemplo.Además, estas organizaciones instan a Interior a "resolver la falta de personal en prisiones" --alertan de que, en Huelva, se da "un déficit de 50 empleados penitenciarios"--, así como critican que no se resuelve tampoco "el problema alarmante en la cobertura urgente de personal sanitario en el centro penitenciario" onubense.También reclaman "fomentar una formación eficaz y adecuada al difícil trabajo" realizado a diario por estos profesionales "a través de una escuela de estudios penitenciarios", así como "mecanismos eficaces y reales que prevengan las agresiones" que sufren "a diario los empleados penitenciarios de todo el país".Los sindicatos reivindican además la figura jurídica de "agentes de la autoridad" como "instrumento fundamental para evitar agresiones de los trabajadores penitenciarios, aumentando el castigo penal a los responsables de las agresiones a los trabajadores penitenciarios tanto dentro como fuera de nuestra actividad profesional".Asimismo, los sindicatos piden "unas mejoras retributivas acordes a la realizadas por este Gobierno a colectivos también del Ministerio de Interior", y argumentan que "la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores penitenciarios durante los últimos años hace que se haga necesario que se reduzca la brecha salarial con respecto a trabajadores penitenciarios de comunidades autónomas que tienen competencias en prisiones".Según concluyen los sindicatos, "a pesar que ha habido, y las hay, iniciativas legislativas en busca de recuperar esa pérdida de poder adquisitivo, lo cierto es que no se ha materializado todavía, sobre todo porque el Gobierno no ha puesto de su parte en solucionar este conflicto colectivo".--EUROPA PRESS--