La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha manifestado que la brecha salarial "sigue siendo un problema muy grave", toda vez que ha lamentado que desde la anterior ley de igualdad de género en Andalucía de 2007 "no se haya avanzado nada en los planes de igualdad en empresas y en las distintas consejerías"."Solamente se han hecho dos planes de igualdad en la extinta Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y en Educación", ha apuntado la consejera en declaraciones a los periodistas antes de presidir la entrega de distinciones y banderas de Andalucía en Huelva, al ser preguntada sobre las planes de su departamento para acabar con esta brecha, con motivo del Día por la Igualdad Salarial.Así, Rocío Ruiz ha señalado que la brecha salarial "sigue siendo un problema muy grave" y asegura que "no sabe por qué en 37 años de Gobierno socialista y después de una Ley de Igualdad en 2007 que ya contemplaba la prescripción absolutamente necesaria de realizar planes de igualdad para la conciliación y para evitar la brecha salarial"."Y en doce años no se ha avanzado nada en los planes de igualdad en empresas y en las distintas consejerías", ha abundado Rocío Ruiz, que ha añadido que "hay que avanzar en los planes de igualdad que ya contemplaba la ley de 2007 y la posterior de 2017",Por tanto, "planes de igualdad, luchar creando una marca de calidad y excelencia en la que los puntos de la superación de la brecha salarial y la transparencia en cuanto a los sueldos y nóminas sea una marca distintiva de todas las empresa", ha señalado la consejera, que destaca que "trabajarán en esa línea"."LA IGUALDAD NO ES PATRIMONIO DE NINGÚN PARTIDO"Por su parte, y cuestionada sobre las actividades que organizarán en torno al próximo 8 de Marzo, Ruiz ha subrayado que "apuestan" por la igualdad, "una bandera que no es patrimonio de ningún partido político". "Existe muchísima desigualdad y muchísima violencia hacia las mujeres, contra la que tenemos que luchar todos, hombres y mujeres, y que no es patrimonio de ningún partido político", abunda.De este modo, la consejera ha manifestado que este día se llevarán a cabo mucho actos conmemorativos, y ha subrayado que "quiere estar en la manifestación del 8M siempre que no la capitalice ningún partido político, bajo ninguna sigla que no sea la de todos, la de hombres y mujeres que luchan por la igualdad".