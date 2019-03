8M.-Ruiz cree que no habrá sesgo político en la manifestación del 8M e

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha criticado este jueves que Vox "lanza titulares sin justificación" porque es el modo que utiliza para actuar, y "no tiene ningún tipo de argumentación". Así se ha referido a las declaraciones de la diputada de este partido sobre el auxilio dado por Salvamento Marítimo a los inmigrantes.En declaraciones a los periodistas en Huelva, Ruiz ha señalado que "el modo de actuar que tiene Vox es a través de titulares, igual que pasó durante la campaña electoral", donde "Susana Díaz y Teresa Rodríguez" fueron las que "hicieron" la campaña a Vox, ya que el partido de ultraderecha "vive de lanzar titulares y noticias de este tipo".Sobre la situación de los inmigrantes, la consejera ha enfatizado que su Gobierno "siempre va a estar protegiendo a las personas más vulnerables apoyándolas", por lo que "a nivel humano no hay ninguna discusión acerca de las personas que están en situaciones de este tipo".Preguntada por la propuesta del PP sobre las inmigrantes que lleguen a España embarazada, Ruiz ha subrayado que "ha sido rectificada" por este partido y que ha dicho que "es absolutamente falsa". La consejera ha valorado la noticia como propia de "titulares de campaña", por lo que ha dicho que no entraría a "discutir" un hecho que "el propio partido ha rectificado".--EUROPA PRESS--