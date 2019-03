Ruiz asegura que la Comisión de Discapacidad del Parlamento impulsará

La consejera de Igualdad, Políticas y Conciliación, Rocío Ruiz, ha criticado que en el anterior Gobierno andaluz "no había" protocolos de actuación para las mujeres víctimas de violencia de género y "se improvisaba", toda vez que ha lamentado que "solo se ha ejecutado el 30%" del presupuesto del Pacto de Estado para atención directa.En declaraciones a los periodistas en Huelva antes de reunirse con Interfresa para analizar el Plan de Igualdad y el Plan de Responsabilidad Ética que ha puesto en marcha el sector de los frutos rojos, Ruiz ha indicado que esto es con lo que se han encontrado "haciendo un diagnóstico desde la Dirección General"."Solo se ha ejecutado el 30% del presupuesto de Pacto de Estado, la atención directa a la víctimas", ha incidido Ruiz, quien ha añadido que "tampoco había un protocolo" para un incidente como el de la "grave" agresión de Bollullos Par del Condado o "para de un asesinato". "No había protocolos de actuación, era todo absolutamente imprevisible y se improvisaba", abunda.Además, ha añadido que "desde hace diez años tampoco estaban actualizados los protocolos de relaciones institucionales entre las consejerías y servicios, y tampoco ha llegado la formación a todos los profesionales que atienden a las víctimas o posibles víctimas", que "nos están demandando muchísima formación", añade.Por tanto, ha lamentado que "haya tantas cosas por hacer que no se han hecho teniendo un presupuesto tan importante que viene del Estado", a la par que ha asegurado que siempre se cuestiono que "podemos hacer más de lo que se podría haber hecho, porque al final se trata de salvar una vida humana, porque están asesinando a mujeres".Ruiz ha querido hacer un llamamiento a los ciudadanos para que "ante cualquier indicio de que puede haber una historia de violencia lo denuncien o vayan a cualquier servicio social e informen", porque con este gesto "podemos salvar una vida".EL CASO DEL IES DE PUEBLA "SE DESVIRTUÓ MALINTENCIONADAMENTE"Por otra parte, y sobre el caso de la actividad propuesta por el IES Andévalo de Puebla de Guzmán (Huelva), enmarcada en la celebración del Día Internacional de la Mujer, Ruiz ha explicado que desde el primer momento "se informó de cómo habían sido los hechos", porque "sabemos que eran titulares fáciles" y que se estaba ante "las provocaciones a las que nos tiene acostumbrados Vox de criminalizar a grupos y profesionales de forma generalizada".Así, Ruiz ha asegurado que esta denuncia "se había desvirtuado malintencionadamente", ha insistido en que desde el primer momento dijo que "era absolutamente falsa esta noticia, que además no era en ningún momento como había concluido Francisco Serrano, que era quien lo había denunciado, y nos pusimos en contacto con el instituto" y ha destacado que la Fiscalía "les ha dado la razón".--EUROPA PRESS--