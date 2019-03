El diputado del PP por Huelva Carmelo Romero ha afirmado este martes que ni el presidente de la Diputación Provincial, el socialista Ignacio Caraballo, ni el alcalde de Huelva, el también socialista Gabriel Cruz, "pueden estar al frente de la manifestación del 15 de marzo por la infraestructuras", una marcha en la que participará el PP "y que debe ser encabezada por la sociedad civil onubense".Para el diputado, ni uno ni otro "han hecho nada" para que los diferentes gobiernos del PSOE "inviertan en las infraestructuras que demanda la provincia", mientras que en Extremadura sólo en los ocho meses que lleva Pedro Sánchez en la Moncloa, el Ministerio de Fomento ha comprometido 440 millones de euros para el AVE extremeño en licitaciones, adjudicaciones y expropiaciones de terrenos publicadas en el BOE.Con todo, Romero ha animado a Caraballo y a Cruz a "hacer lo mismo" que ha hecho el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo González Vara, y "reclamar con eficacia" ante el Gobierno de Sánchez que venga el dinero necesario para el AVE y otras infraestructuras. "De nada sirve reunirse en Madrid y que Caraballo, Cruz y Parralo se abracen a las puertas del Ministerio de Fomento, si al final no llega ni un euro a Huelva y los Presupuestos elaborados por el PSOE de Sánchez castigan claramente a esta provincia", ha incidido el popular.En este sentido, ha subrayado que ni el alcalde de Huelva ni el presidente de la Diputación "pueden ponerse al frente de una manifestación que no les pertenece", al tiempo que ha remarcado que tiene que ser la sociedad civil onubense quien la encabece "porque es quien sufre el maltrato del PSOE"."Al PSOE le importa tres pitos la provincia de Huelva porque sin hacer nada logra que les voten", ha señalado, tras afirmar que Sánchez "no destina ni un euro a las infraestructuras de Huelva porque se lo tiene que dar a sus amigos independentistas catalanes y del País Vasco".De otro lado, el diputado nacional ha aprovechado para alertar a los agricultores sobre el futuro del segundo trasvase de agua superficial al Condado, una transferencia aprobada por ley pero que no tiene consignación presupuestaria en las cuentas elaboradas por el Gobierno socialista de Sánchez para 2019. "El trasvase corre un grave peligro con un nuevo Gobierno del PSOE con sus amigos de Podemos porque estos han dejado claro una y otra vez que no quieren el segundo trasvase del Condado", ha advertido.Además, Carmelo Romero ha iniciado su rueda de prensa con una valoración de los datos del paro a nivel nacional, unas cifras que señalan que desde que está Pedro Sánchez en La Moncloa el desempleo ha aumentado en 130.000 personas en España.A juicio del diputado nacional, se está produciendo una "preocupante" desaceleración económica que está afectando al empleo, "una tendencia que demuestra una vez más que el PSOE es igual a paro, mientras que el PP es sinónimo de crecimiento y empleo, sobre todo para las mujeres y los jóvenes".Por último, Romero ha calificado de "acertado" el nombramiento de Pilar Miranda como presidenta del Puerto de Huelva, de quien ha resaltado sus 24 años de gestión municipal en el Ayuntamiento de la capital onubense, y ha sellado su "compromiso inquebrantable" con Palos de la Frontera.--EUROPA PRESS--