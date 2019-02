El secretario de Organización del PSOE de Huelva, José Fernández

El PSOE de Huelva contará con 32 mujeres cabezas de lista en las próximas elecciones locales del 26 de mayo, cinco más que en 2015, tras celebrar de forma "ejemplar" su procedimiento interno asambleario.Así lo ha valorado el secretario de Organización del PSOE de Huelva, José Fernández, quien en una nota ha destacado la "tranquilidad y normalidad" de este procedimiento interno asambleario que ha movilizado a la militancia socialista de la provincia para ratificar las listas con las que el partido va a presentarse a la cita con las urnas el próximo 26 de mayo."Ha sido un procedimiento ejemplar, sin ruido, y que para el PSOE es muy importante porque se hace pensando en los ciudadanos para presentar la mejor propuesta que obtenga el respaldo, como viene siendo habitual en esta provincia, en gran número de ayuntamientos y de alcaldías", según ha comentado Fernández.Ha detallado además que "en este proceso sólo nos ha faltado una candidata encabezando la lista para estar en la paridad absoluta, en 60-40", y ha destacado el incremento en "prácticamente un 20%", del número de mujeres cabezas de lista, pasando de 27 a 32 mujeres. "Estamos en un 39,6 por ciento", ha resaltado Fernández, quien ha comentado que "este es un esfuerzo que esta Ejecutiva se plantea y, por tanto, se hace con normalidad".EL PSOE "HACE SUS DEBERES"El secretario de Organización del PSOE onubense ha subrayado que el partido "ha hecho sus deberes" y en este momento es "el único que tiene candidatura en los 80 municipios y las dos" entidades locales autónomas (ELA) de Huelva, "a falta de definirse el caso de Alosno y Tharsis, debido al contencioso puesto y promovido por el PP", de forma que "esas son las únicas listas que no estás todavía puestas encima de la mesa".El dirigente socialista ha indicado que el partido se ha dado "un margen, el que permite la ley", teniendo en cuenta que "la fecha límite está entre el 16 y 20 de abril", para "apurar hasta el último minuto", porque el PSOE entiende que la reivindicación de los vecinos de Tharsis es "justa".Por tanto, en el PSOE están "esperando si hay alguna respuesta a las reclamaciones que se han hecho en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para ver si definitivamente a estas elecciones pueden ir como municipio o van a tener que concurrir conjuntamente con el pueblo de Alosno como vienen históricamente haciendo", según ha apuntado Fernández, quien ha querido dejar claro, en todo caso, que, "más allá de lo que pase en Alosno y Tharsis, también hay un candidato preparado en Tharsis para dar el paso al frente, que es El actual alcalde". Si no, "será el alcalde de Alosno el que encabezará una lista conjunta", según ha anunciado.El secretario de Organización del PSOE de Huelva ha defendido que, "desde la tranquilidad" de haber sido el primer partido en "hacer los deberes", los alcaldes socialistas "van a pedir un respaldo mayoritario a la ciudadanía que les permita gestionar los ayuntamientos sin ningún tipo de presiones y sin dar cobertura a gobiernos como el que se ha producido en la Junta de Andalucía, en los que estamos viendo los nefastos resultados cuando no llevan ni cien días de gobierno, creando listas negras con los trabajadores de igualdad", según ha comentado.Por ello, Fernández ha pedido "un respaldo amplio que permita en lo local a los ciudadanos tener alcaldes que resuelvan su problemas y no entren en otro tipo de conflictos que puedan malentenderse del punto de vista ideológico".LISTAS PARA LAS GENERALESEl secretario de Organización ha adelantado que "este procedimiento se va a culminar en un Comité Provincial el próximo 7 de marzo y, de forma paralela, se abre un nuevo proceso que son las listas al Congreso y al Senado, en las que espera la misma normalidad".Ha explicado que "la idea es celebrar el lunes 4 de marzo todas las asambleas y llevar a ese Comité Provincial la lista del Congreso y Senado". Asimismo, habrá un Comité Director a nivel regional "en torno al día 11", y entre el 14 y 15 de marzo "finalizará todo el proceso con la aprobación definitiva de las listas en el Comité Federal".El dirigente socialista ha querido enfatizar, por último, que, "cuando uno habla de cuestiones internas lo que persigue es lo que ha sucedido en este proceso, tranquilidad absoluta, que los ciudadanos prácticamente hayan visto pasar desapercibido a un PSOE que ha estado trabajando, que ha convocado a más de 3.300 militantes que tiene en estos momentos en la provincia y no ha habido ninguna situación de conflicto, no ha habido dos listas ni confrontación en todo este proceso en todo el territorio provincial", según ha incidido.--EUROPA PRESS--