Huelva.- PSOE pide al PP "lealtad" y que "no enturbie" una manifestaci

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Pepe Fernández, ha exigido a Carmelo Romero (PP) "lealtad" y que "no enturbie" la manifestación por la infraestructuras el 15 de marzo que liderarán todos los onubenses. Al mismo tiempo, ha subrayado que tanto el presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, como el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, son representantes institucionales.Fernández ha dejado claro que "el 15M será un día en el que Huelva se unirá en pro de su provincia. Unidos, sumando, con un único objetivo: acabar con el déficit de las infraestructuras en nuestra tierra y reclamar unas comunicaciones dignas y seguras".Por ello, en un comunicado, ha recordado a Carmelo Romero que esta es una manifestación cuyo éxito "depende de la unión y la fuerza de todos, porque saldremos a la calle para reclamar lo que es justo y pertenece a una provincia con un enorme potencial. Huelva tiene que hacerse visible".En esta línea, ha subrayado que no es la primera vez que "desde la Diputación Provincial se ha liderado muchas acciones en defensa de más y mejores comunicaciones y unas infraestructuras dignas, a la que, por cierto, nunca se ha sumado el Partido Popular". Por eso en este momento, ha solicitado "lealtad"."Nos parece lamentable esta posición del Partido Popular, intentado sacar tajada política, cuando precisamente fue el que frenó en seco las infraestructuras en esta provincia", ha señalado, al tiempo que ha dicho que "está demostrado que cada vez que el Partido Popular ha gobernado en Madrid ha dado la espalda a esta provincia y parece que ahora que gobierna la Junta de Andalucía esto puede suponer un problema". Por eso, ha aconsejado al PP que el 15M "todos salgamos a sumar y no restar porque esta manifestación no va en contra de nadie"."Siempre hemos entendido que lo primero es nuestra provincia, por eso hemos estado, estamos y estaremos en la reivindicación por las infraestructuras. Consideramos que esta movilización es obligada para conseguir que nuestra provincia despegue y abra la puerta a un presente esperanzador y a un futuro inminente, de progreso y desarrollo", ha concluido.--EUROPA PRESS--