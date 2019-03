Huelva.-PSOE pide a PP que "no mienta más" sobre mejoras en Hospital d

El secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE de Huelva, Ezequiel Ruiz, ha pedido al PP que "deje de mentir a los ciudadanos" con las mejoras en el Hospital Comarcal de Riotinto, "cuando saben de sobra que son fruto y responden única y exclusivamente a la gestión del anterior Gobierno socialista de la Junta de Andalucía".A juicio del dirigente socialista, "el PP está jugando muy sucio en esta materia en su afán de echar por tierra el enorme trabajo que se ha estado realizando desde la Junta para mejorar la atención sanitaria en este hospital", ha informado el PSOE en una nota de prensa.Es por ello que ha aclarado que "medidas que ahora intentan vender como la contratación de un nuevo médico especialista del Servicio de Radiología o la ampliación del horario de intervenciones quirúrgicas a las tardes para reducir la lista de espera, ya estaban en marcha". De hecho, Ruiz ha detallado que "la ampliación de las intervenciones por la tarde ya se están realizando desde el mes de noviembre y no hace una semana, como ha querido vender el PP".Para Ezequiel Ruiz, "es lamentable que la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y el PP pretendan tomar el pelo" a los ciudadanos de todos los municipios del Andévalo, la Cuenca Minera y la Sierra que tienen al Hospital de Riotinto como centro de referencia, "vendiendo esas medidas como propias, a sabiendas de que no es verdad, por lo que califica los hechos de "una indecencia total"."El PP ha tratado de atribuirse el mérito de estas gestiones en las que tanto tiempo hemos estado trabajando los socialistas de esta comarca y el anterior delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Rafael López", ha subrayado Ezequiel Ruiz.Respecto a la contratación de un radiólogo, el dirigente socialista ha aclarado que "las nuevas plazas del Servicio de Radiología fueron convocadas por la Junta de Andalucía hace más de un año, cuando varios especialistas de este servicio dejaron el hospital por voluntad propia, no porque se hubiese producido ningún recorte de personal".En este sentido, el representante socialista ha querido dejar claro que "si esta contratación no se ha producido hasta ahora ha sido por la dificultad que tienen los hospitales de zonas rurales a la hora de incorporar especialistas, pese al esfuerzo del anterior Gobierno andaluz por crear incentivos que hagan más atractivos estos hospitales para los diferentes profesionales sanitarios", ha añadido.En esta línea, Ezequiel Ruiz ha adelantado que el proyecto de ampliación del área quirúrgica y obstétrica del hospital "está ya diseñado y con el visto bueno del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta es otra de las medidas que hemos dejado encima de la mesa, por tanto, pedimos al PP responsabilidad. Lo que tienen que hacer es trabajar por los ciudadanos y que dejen de vender humo a base de mentiras para desprestigiar la labor desarrollada por el anterior Gobierno andaluz".Hasta ahora, según ha añadido el dirigente socialista, "la única medida que ha adoptado el PP y la Junta de Andalucía en el Hospital de Riotinto ha sido cesar a la anterior dirección del hospital, como el gerente y otros directivos y no han hecho nada más", ha concluido.--EUROPA PRESS--