Pepa González Bayo, diputada nacional del PSOE por Huelva

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y vocal territorial de la Costa de la Ejecutiva Provincial, Pepa González Bayo, ha subrayado los siete millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2019 destinan al litoral onubense "frente a un PP que en siete años apenas invirtió un millón de euros".Así aparece, según ha remachado, en el proyecto de las cuentas estatales para este año una cantidad "que deja patente ese cambio notable y esa sensibilidad de un Gobierno que entendía" que la costa de la provincia de Huelva "no necesitaba parches sino actuaciones serias".En esta línea, la diputada onubense ha indicado que, entre las inversiones a reseñar destacan los 4,3 millones de euros destinados a la regresión del litoral; los 808.100 euros para la protección y recuperación de sistemas litorales; los 230.000 euros para dotaciones, accesos y uso público de la costa; los 642.000 euros para obras de reparación del litoral; o los 297.000 euros para los estudios técnicos del litoral, "estos últimos de los que el PP siempre hablaba y nunca los contemplaba".Es más, Pepa González Bayo ha recordado que "cuando el PP llegó al Gobierno central las inversiones en esta materia se paralizaron por completo". De hecho, en los últimos cuatro años del anterior Gobierno socialista, entre 2006 y 2010, la inversión para el litoral fue de casi 11 millones de euros.En cambio, según ha relatado, a partir de 2012, con el Ejecutivo de Rajoy, la inversión en las costas de Huelva "no llegó apenas a un millón de euros". "Esa es la realidad de la que, por supuesto, el PP no quiere hablar ni reconocer", ha aseverado la diputada socialista.Además, ha incidido que con un Gobierno socialista, la costa de Huelva "vuelve a ser un asunto prioritario", pero al PP "no le interesa hablar de esto y por eso lo obvia". "Nuestra costa ha sido objeto del olvido y de las continuas mentiras de la derecha durante siete años", ha asegurado González Bayo, quien ha insistido en que esta zona "ha sufrido un lastre jamás nunca antes conocido" pero ahora "que hay una apuesta seria, con dinero encima de la mesa, el PP calla".No obstante, la diputada ha aseverado que desde el Partido Socialista se va a "seguir defendiendo" a la costa onubense, "como siempre" y "como queda reflejado en estos presupuestos". "Es lamentable que el PP y sus socios de derecha digan no a la inversión de siete millones de euros para nuestra costa", ha lamentado.--EUROPA PRESS--