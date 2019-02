El portavoz socialista y vicepresidente de la Diputación, José Fernánd

El portavoz del equipo de gobierno y vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Fernández, ha informado este lunes de las tres mociones "con un marcado carácter social y reivindicativo" que va a presentar el Grupo Socialista al próximo Pleno de Diputación, donde ha destacado que tras el crecimiento de la ultraderecha en Europa y la entrada de la misma en el Parlamento de Andalucía, "queremos cortar el paso a los populismos y a la ultraderecha", a través de un compromiso "por parte de todos los grupos del Pleno", con el impulso de un "pacto por la convivencia".Fernández ha señalado en rueda de prensa que su grupo pretende que "los ciudadanos tengan claro que su voto no puede ir para apoyarse en fuerzas de ultraderecha, que vienen a romper la paz y la convivencia con continuas declaraciones como hemos visto en los últimos tiempos". Por ello, "queremos cerrar el paso a nivel municipal al discurso de odio, intolerancia y desigualdad", precisamente "cuando se cumplen 40 años de convivencia democrática", ha apostillado.Asimismo, el portavoz socialista se ha referido a otra de las mociones que va encaminada a "mantener los compromisos que las distintas leyes socialistas pusieron en marcha" en relación a la Memoria Histórica, y sobre "todo lo que se ha venido trabajando en relación con las exhumaciones", para que, tras la llegada del PP al Gobierno andaluz, no haya una congelación presupuestaria.De esta forma, Fernández ha subrayado el trabajo de los gobiernos socialistas en la provincia acerca de hacer efectiva esta ley, donde ha destacado los trabajos de la fosa de Nerva y de Encinasola (Huelva), poniendo de manifiesto que "somos un referente", por lo que solicitamos al Gobierno de España que continúe con estas exhumaciones y al nuevo Gobierno autonómico que "siga la hoja de ruta a la que el anterior Gobierno andaluz se comprometió", y así "se puedan exhumar todos los cuerpos que están en las cunetas".De otro lado, el socialista ha manifestado que la tercera moción consiste en "presentar una serie de baterías y medidas que pretender garantizar la lucha contra la violencia de género, donde se rechace cualquier tipo de opción y de acuerdo que pueda poner en duda esta lucha de muchísimas mujeres", ya que "desgraciadamente, ya van mas de diez mujeres asesinadas en lo que va de año".Al respecto, Fernández ha declarado que desde el PSOE "escuchamos discursos que nos preocupan", por lo que no "caben ambages ni dudas", por eso hacemos "una apuesta decidida por acabar con esta lacra", con nuevas iniciativas "para garantizar el esfuerzo del Gobierno de España y del anterior Gobierno andaluz", ha concluido.--EUROPA PRESS--