El concejal socialista Juan Gamonoso.

El concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva), Juan Gamonoso, ha tachado de "escándalo" la venta de una nave municipal del polígono industrial El Monete, la cual "el alcalde, Manuel Cayuela (PP), acaba de vender sin publicidad ni cartel".En un comunicado, Gamonoso ha indicado que durante los ocho años de Gobierno del PP "no se ha construido ni una sola nave industrial, pero se vende una nave ya construida que, además, no se vende a empresarios arrendatarios, ni es una nave vacía".El concejal socialista ha afirmado que "la nave 88 B, que es la que se ha vendido, está ocupada por el servicio de electricidad del Ayuntamiento" por lo que "se vende una nave industrial ocupada como almacén de los servicios eléctricos municipales sin ningún compromiso industrial, ni compromiso de crear ningún puesto de trabajo".Por todo ello, Gamonoso ha enfatizado que en estos años "se han vendido propiedades municipales por un valor de más de 500.000 euros", y "se siguen malvendiendo a día de hoy", cuyo importe "no se emplea para reducir la deuda, que sigue aumentando, sino para sueldos de asesores, en propaganda electoral, en comidas y en paellas".Para los socialistas, "en la venta de esta nave no hay ningún compromiso de proyecto industrial, ni de crear ni un sólo puesto de trabajo". De esta manera desde el grupo del PSOE se han preguntado por el motivo de su venta, el cual vaticinan en que reside en "hacer caja y gastarlo en campaña electoral".--EUROPA PRESS--