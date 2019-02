Huelva.- PSOE de Valverde muestra su "total apoyo" a empresarios que r

La candidata socialista a la Alcaldía de Valverde del Camino (Huelva), Syra Senra, ha mostrado "su total apoyo" a los empresarios valverdeños que han reivindicado en un escrito con sello de entrada del 15 de enero una serie de "necesidades básicas para el desarrollo de su actividad profesional y que, a día de hoy, aún no ha recibido respuesta".Para la candidata socialista, "esto es un ejemplo más de la dejadez del equipo de gobierno de Manuel Cayuela que demuestra que no trabaja para que Valverde del Camino crezca, tenga presencia en desarrollo económico, cree empleo y riqueza, sino que da la espalda a las familias que viven de estos negocios", ha informado el PSOE en una nota de prensa.La socialista ha indicado que su grupo lleva ocho años "solicitando al equipo de gobierno del PP que escuche a las empresas instaladas en el Polígono Industrial y Tecnológico". Además, Syra Senra ha puntualizado que en estos últimos cuatro años "por iniciativa socialista, se han llevado a Pleno multitud de mociones para mejorar el polígono, desde la limpieza y el mantenimiento de la jardinería" hasta la colocación de "un simple directorio donde las personas que acudan a este polígono puedan saber cuál es la oferta comercial que existe".A este respecto, la candidata socialista ha tachado de "inoperante" la actitud "del Partido Popular", en primer lugar "de Loles López y ahora de Manuel Cayuela", ya que "aunque, en ocasiones, se haya aprobado las propuestas del Partido Socialista no se ha realizado ninguna acción, guardándolas en el cajón o simplemente tirándolas a la basura", ha añadido.Así, ha indicado que "la última reivindicación de los empresarios y autónomos de este polígono al Ayuntamiento recogida en un escrito recoge literalmente lo siguiente: un plano indicativo de empresas y el arreglo del alumbrado, con el cambio del actual por luz LED --haciendo hincapié en los aparcamientos de la parte de la carretera de La Palma donde sólo funcionan cuatro de las once farolas--.Asimismo, en el documento se recoge las necesidades de "papeleras, contenedores, limpieza semanal, bancos en la plaza, y muchas mejoras que son realmente necesarias, porque la realidad es que da la sensación de un polígono que está abandonado, sucio, sin luz, con hierbas que crecen, y sin ningún incentivo para que las personas tanto de Valverde como de toda la comarca acudan".Este escrito ha sido presentado por empresas de ambos polígonos a pesar de "algunas mejoras" en el polígono El Monete "falta aún mucho por hacer", ha afirmado Syra Senra. La socialista se ha preguntado si de verdad "eso es lo que los valverdeños queremos para el pueblo", ha concluido.--EUROPA PRESS--