Syra Senra con vecinos de Valverde.

La candidata socialista a la alcaldía de Valverde del Camino (Huelva), Syra Senra, ha mostrado su "total" apoyo a los apicultores valverdeños y ha exigido al equipo de gobierno del PP que encabeza Manuel Cayuela que en el próximo pleno "se atiendan las alegaciones de los apicultores y que se reconozca su exquisita artesanía", tras los problemas de los apicultores para realizar su labor en suelo urbanizable, tras las nuevas normas urbanísticas.Esta declaración de la candidata socialista a la Alcaldía se produce después de que, según ha criticado, el PP "tratase las normas urbanísticas sin rumbo, sin concejal de Urbanismo e improvisando", ha informado el PSOE en una nota de prensa.Para Syra Senra, un ejemplo de esta afirmación es que "al pleno de noviembre llevó la octava modificación de las normas urbanísticas sin tener mayoría para hacerlo y en diciembre lo llevó de nuevo a pleno y lo aprobó, sin consenso".Se trata, a su juicio, de una muestra de "despotismo" de Manuel Cayuela, "ya que en estas normas se decía, entre otros asuntos, que la actividad de los artesanos de la miel no se podía realizar en suelo urbanizable, sin dar alternativas, lo que ha provocado la indignación de este sector ya que se preguntaban qué hacer con sus inversiones en locales y ahora tendrían que trabajar la miel a cielo abierto".Syra Senra ha indicado que este cambio de las normas urbanísticas "sin diálogo ni consenso puede acabar con la elaboración de nuestra miel artesana". Así, ha afirmado que ese hecho "deja claro que el Partido Popular desconoce la labor que desarrollan las abejas para polinizar plantas y árboles".Por ello, "los apicultores han presentado alegaciones en contra y, a cambio, se comprometen a realizar las obras necesarias en sus locales para sellar e impedir el paso de las abejas; colocar aislantes, aparcar los vehículos dentro del espacio sellado y todo aquello que se considere necesario para evitar enjambres y picaduras".A este respecto, la candidata socialista ha señalado que "se han recogido cientos de firmas de apoyo y el Partido Socialista de Valverde del Camino apoya a los apicultores, como no podía ser de otra forma"."Se supone que el Ayuntamiento está para apoyar a los sectores productivos que son los que crean empleo, no para destruirlos como está haciendo el PP", ha concluido Syra Senra.