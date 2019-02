Fachada de una de las casas abandonadas.

El concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva), Juan Gamonoso, se ha reunido este martes con vecinos y medios en la calle de El Duque para denunciar que "esta calle en pleno centro de la ciudad tiene el triste récord de casas abandonadas con 34 viviendas cerradas y cinco en ruinas" y que esto es "el fiel reflejo de la despreocupación del PP", que gobierna en el consistorio.Gamonoso ha recordado que "hace meses" que han denunciado que "no se cumplen las normas de Urbanismo sobre arreglo de fachadas, ni sobre cubiertas y mucho menos sobre ruinas, y hoy podemos decir que el centro urbano y comercial tiene mala imagen y ningún aparcamiento", ha informado el PSOE en una nota de prensa.A este respecto, al señalar que estas viviendas están "frente al mercado de abastos y es paso obligado de la mayoría de los valverdeños que ven como las fachadas se caen a trozos, sin ninguna señalización que avise del peligro", ha indicado que "Valverde no tiene concejal de Urbanismo porque las pruebas indican que es un incompetente"."Urbanismo tiene reglas que todos tenemos que cumplir siendo lo primero la seguridad de los vecinos y si alguien no las cumple, la autoridad es el concejal de este área", ha indicado.Para Gamonoso, esto es síntoma "indudable" de que "al equipo de gobierno del PP, con Manuel Cayuela a la cabeza, no le preocupa la imagen de Valverde del Camino y no hace nada por los vecinos". A este respecto, Juan Gamonoso ha señalado que en los últimos meses "el PP está vendiendo las propiedades municipales como solares, casas y naves que están en venta pero no lo hace para reducir la deuda sino que se emplea para campaña electoral como son ejemplo las paellas, comidas, viajes, asesores, propaganda y hasta para pagar el sueldo de candidatas"."Mientras, vemos un abandono total en la industria, en la artesanía, en el comercio y en las infraestructuras locales, y este es el mejor ejemplo, en pleno centro, una calle con casas en ruinas mientras que el alcalde sube los impuestos de permisos de obras pero de las casas en ruinas no quiere saber nada", ha concluido.--EUROPA PRESS--