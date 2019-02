La socialista Susana Ríos.

El PSOE de Santa Olalla del Cala (Huelva) ha denunciado que el alcalde del PP, Antonio Plaza, "juega con los salarios de los trabajadores del PFEA en el municipio, usándolos electoralmente con el fin de asegurarse votos". Según los socialistas "no hay nada que justifique" la bajada del año pasado "para volverlos a subir este año", si no es "por motivos electoralistas"."Nos encontramos a las puertas de unas nuevas elecciones municipales y parece que hay que sacar rédito político por donde sea", ha manifestado la secretaria municipal del partido, Susana Ríos, que ha incidido en que "todos los trabajadores tienen las mismas condiciones y no pueden ser presa de ningún juego político", ha informado el PSOE en un comunicado de prensa.Ríos ha recordado que en 2017-2018 el alcalde "les bajó los salarios a todos estos trabajadores y, además, votaron en contra de una moción socialista que presentamos en aquella fecha en la que pedíamos que cobraran el sueldo de siempre".Ahora, a pocos meses de las elecciones, "el alcalde ha vuelto a restituir los salarios en el PFEA 2018-2019", "algo de lo que, por supuesto, nos alegramos, pero todo suena a pura propaganda electoral y mucho nos tememos de que si sigue gobernando volverá a hacer lo mismo y los bajará".Por ello, Ríos ha asegurado que "si el Partido Socialista logra la Alcaldía va a acabar con esta dinámica, que nos parece lamentable, y todos los trabajadores cobrarán de forma justa, sin bajadas, ya que todos tienen los mismos derechos y condiciones, y no pueden ser presa de ningún juego político. Con el pan de las personas y de las casas de nuestro pueblo no se juega", ha concluido.--EUROPA PRESS--