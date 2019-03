PSOE de Santa Olalla critica que centro de mayores siga cerrado tras 12 años de que alcalde anunciara apertura

Huelva.-PSOE de Santa Olalla critica que centro de mayores siga cerrad

El PSOE de Santa Olalla del Cala (Huelva) ha criticado que después de doce años de anunciar el alcalde del PP, Antonio Plaza, la apertura de la Residencia de Mayores permanezca cerrada.Ha señalado que el centro de Mayores y Unidad Diurna es un "ejemplo más de las mentiras del alcalde popular, un proyecto que anunció en 2007" y que "no está aún abierta, pese a las continuas promesas".Así, los socialistas han recriminado al equipo de gobierno que "usen este tema para sacar rédito político, con anuncios de su inminente apertura, recogida de currículums vitae o jornadas de puertas abiertas para justificar un proyecto anclado en el tiempo y que no termina de ver la luz", según ha informado el PSOE en una nota de prensa.En esta línea, los socialistas han denunciado las "continuas mentiras" de un alcalde que en 2011 "ya prometió" su puesta en marcha tras adjudicarse la cuarta y última fase de esta residencia, "unas obras que comenzarían en febrero con un plazo de ejecución de cinco meses, y este tema quedó parado".Con la proximidad de las elecciones municipales, "el alcalde vuelve a retomar el tema", han indicado los socialistas, "para volver a decir en abril de 2015 que los trabajos estarían finalizados en un mes y ya solo quedaría el equipamiento y el mobiliario para poder abrir sus puertas y acoger a los ancianos de Santa Olalla y la comarca". "Se inicia también el procedimiento para la recogida de currículum vitae", han apuntado."Justo antes de las elecciones de 2015 --han proseguido los socialistas-- el alcalde celebra unas jornadas de puertas abiertas porque ya era inminente su apertura. Cuatro años después, aún no es una realidad, todavía no está terminada". Y han indicado que temen "que quiera organizar otra jornada de puertas abiertas para justificar su ineficacia en la gestión de esta infraestructura".El PSOE también ha reprobado "la falta de transparencia" en este proyecto y han recordado que en este mismo año han pedido un informe de la dirección facultativa para ver qué se ha ejecutado en la residencia, así como el expediente de contratación de la empresa o empresas a las que se les haya adjudicado las ejecución de las obras, actualmente en curso".Sobre este expediente, el PSOE han recalcado que no se les "ha facilitado información" y que "todo apunta a que las obras se están terminando con las donaciones de un particular que coinciden con el registro de las facturas" que los socialistas han pedido.Por último, han manifestado que "habría que realizar un nuevo proceso de recogida de currículos porque en cuatro años muchos de ellos han podido variar su trayectoria profesional y laboral". Por ello, y en todo lo que atañe a esta residencia piden "transparencia en la bolsa de trabajo, en la recogida de currículos, en la selección de trabajadores, en la contratación de empresas, en la gestión de este centro y en la apertura real del mismo", así como que "no haya más jornadas de puertas abiertas y que sea una realidad".--EUROPA PRESS--