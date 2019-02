Ayuntamiento de Lepe.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lepe (Huelva) ha valorado de "irresponsables e irreales" los presupuestos municipales de 2019 aprobados este jueves por el pleno con el apoyo únicamente de los votos del equipo de gobierno, del Partido Popular. Las cuentan ascienden a 38.420.148 euros y contemplan el pago diario de 3.361 euros "solo" en intereses bancarios.A todo ello, hay que sumar el montante principal de los préstamos porque la deuda municipal adquirida solo con las entidades financieras asciende actualmente a 30,5 millones de euros, ha informado el PSOE en un comunicado de prensa.El Grupo Municipal Socialista ha tachado los presupuestos de "irreales" porque las previsiones de ingresos, según el informe de la Intervención y la memoria de la teniente de alcalde, son "falsas" ya que "las vías de financiación previstas para las inversiones se trata de meras previsiones que no se van a producir", y porque "la financiación de las inversiones, con recursos propios municipales aún no se han producido, y otros no son de fácil recaudación".En este sentido, los socialistas han señalado que en el ejercicio 2017 --último año liquidado-- los ingresos cobrados sobre lo presupuestado solo fueron del 65 por ciento del total.Por último, el PSOE de Lepe ha calificado las cuentas municipales para el presente año 2019 de "electoralistas", por contemplar un aumento de más de tres millones de euros en el gasto previsto para personal e inversiones respecto al presupuesto del ejercicio anterior.En definitiva, han concluido que se trata de "unos presupuestos irresponsables, irreales y electoralistas que no atienden las verdaderas necesidades y demandas de los ciudadanos y vecinos de Lepe".--EUROPA PRESS--