La candidata por el PSOE a la Alcaldía de Cortegana (Huelva) y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Virginia Muñiz, ha subrayado que el empleo será "su prioridad", frente a un alcalde del PP "que ha mentido en esta materia y ha cometido continuas irregularidades".Así, Muñiz ha indicado que "el alcalde ha incumplido todas las promesas que llevaba en su programa electoral hace cuatro años. De hecho, ninguna se ha realizado, como la de revitalizar el polígono industrial, crear una bolsa de trabajo local basada en la transparencia y favorecer el emprendimiento", ha informado el PSOE en una nota de prensa.Igualmente, se ha referido a que tampoco ha fomentado "las oportunidades de trabajo de los vecinos en Matsa, cuando el alcalde no ha velado en ningún momento por el cumplimiento del acuerdo firmado con esta empresa en 2013, no habiéndose celebrado, a día de hoy, ni una sola comisión de seguimiento del mismo".La candidata socialista ha denunciado que "lo que sí está llevando a cabo el PP en el municipio, con el alcalde a la cabeza, es una política de empleo que no se ajusta a la legalidad vigente. Prueba de ello es que la propia Secretaría y la Intervención del Ayuntamiento están advirtiendo continuamente sobre las contrataciones llevadas a cabo de forma irregular".A juicio de Virginia Muñiz, "es muy preocupante esta situación, máxime cuando se acometen estas irregularidades, al no existir una bolsa de empleo municipal que funcione según un reglamento basado en la transparencia, la igualdad de oportunidades y los criterios objetivos de contratación".Por ello, la dirigente socialista local y candidata a la Alcaldía ha incidido en que "estamos trabajando para revertir esta situación. Cortegana no se merece un alcalde que juega con el pan de muchos vecinos de nuestro municipio y que está demostrando que las políticas de empleo no son su prioridad", ha destacado.Para Virginia Muñiz, "es lamentable que el PP no solo no trabaje en esta materia sino que, además, rechace aquellas iniciativas y mociones socialistas que iban destinadas a medidas a poner en marcha para revitalizar y crear empleo en nuestro pueblo".La candidata socialista ha recriminado, por último, que ningún concejal "tenga asignadas las competencias en materia de empleo", lo que, a su juicio, revela "o bien la dejadez del alcalde en este tema o es un área que solo quiere controlar él para actuar en función de sus intereses".--EUROPA PRESS--