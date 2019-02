Virginia Muñiz, secretaria general del PSOE de Cortegana (Huelva)

La secretaria general del PSOE de Cortegana y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Virginia Muñiz, ha denunciado el "abandono absoluto" del PP a los jóvenes, "no sólo al no poner en marcha ninguna de las medidas que llevaba esta formación en su programa electoral, sino porque, además, han rechazado por sistema todas las mociones socialistas que hemos elevado destinadas a la juventud de nuestro municipio".En un comunicado, Virginia Muñiz ha señalado que el PP recogía en 2015 en su proyecto ocho medidas dirigidas los jóvenes de Cortegana, en las que se comprometía, entre otras, a la creación de un centro juvenil o el fomento de la actividad emprendedora entre las personas jóvenes. "Nada de eso se ha hecho, todo ha quedado en papel mojado, lo que demuestra que solo fue pura demagogia electoral para conseguir votos", ha señalado.Es más, la portavoz socialista ha indicado que, "ante esta ineptitud, desde el Grupo Municipal hemos presentado numerosas iniciativas y propuestas, pero lamentablemente, para nuestros jóvenes, nos hemos encontrado con el voto en contra del PP"."No han tenido ningún reparo en hacerlo porque no cree en ellos, dejando en evidencia la inoperancia e inactividad de una Concejalía de Juventud fantasma, que no ha movido ficha ni ha puesto sobre la mesa ningún plan de trabajo para un colectivo tan importante como los jóvenes, que son el presente y el futuro de nuestro pueblo", ha añadido.Para Virginia Muñiz, "esta inactividad en materia de juventud, sólo deja patente la ineficacia del alcalde del PP para llevar a cabo políticas destinadas a los jóvenes, en un reflejo más de la nula gestión de un equipo de Gobierno para buscar soluciones al municipio y recoger la demanda de los ciudadanos".Por ello, Muñiz ha asegurado que "desde el PSOE de Cortegana priorizaremos las políticas destinadas a los jóvenes de nuestro pueblo, trabajando codo con codo con ellos para construir un proyecto que dé respuesta a sus necesidades y acabar con tanta desidia por parte del PP".--EUROPA PRESS--