El PSOE de Cartaya (Huelva) ha denunciado el "empeño e interés oculto" del alcalde, el independiente Juan Polo, y el concejal de Deportes, Manuel Barroso (PP), por "vender y privatizar" el servicio de Deportes municipal a menos de dos meses para las elecciones del 26 de mayo.Según la viceportavoz y secretaria de Organización del PSOE de Cartaya, Consolación Benítez, "no podemos entender estas premuras en este momento cuando se trata de un Gobierno Tripartito (ICAR-PP-PA) que tiene fecha de caducidad", ha informado el PSOE en un comunicado de prensa.Por ello, Consolación Benítez ha trasladado el temor de que detrás de la venta "haya algo que esconder porque no es ético que un alcalde y su equipo de Gobierno se empecine en seguir privatizando servicios públicos, como el de Deportes, tan apreciado por los cartayeros"."Es la tercera vez que el alcalde lleva a pleno esta privatización. Siempre con prisas y urgencias, ya que las anteriores fueron retiradas por equivocaciones en los pliegos, la segunda vez se llegó a adjudicar pero fue recurrida por una de las empresas que participó del concurso y se terminó por anular el procedimiento de licitación, por errores en el propio expediente. Ahora, a dos meses de las elecciones, el equipo de Gobierno vuelve a sacar la licitación", ha apuntado la socialista.Para la viceportavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Cartaya, "se trata de una actuación torticera y chapucera que, además, tiene en un limbo a muchos trabajadores del Área de Deportes y a los usuarios que no saben ni a quién dirigirse para pedir información o hacer algún tipo de queja o reclamación".Ante esta situación, Consolación Benítez ha advertido de que "los socialistas vamos a estar muy vigilantes ya que tanta prisa y empecinamiento por la venta de este servicio es sospechosa. Y no dudaremos en acudir a los tribunales para salvaguardar los derechos de los trabajadores, de los usuarios y, sobre todo, del pueblo de Cartaya".--EUROPA PRESS--