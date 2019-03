Huelva.- PSOE de Cartaya lamenta que el alcalde "no se sumara" a su pr

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Cartaya (Huelva), Alexis Landero, ha reiterado su apoyo a la Federación Andaluza de la Caza (FAC) y ha lamentado que el alcalde, el independiente Juan Polo, y su equipo de Gobierno (ICAR-PP-PA) "no se sumaran" a la propuesta presentada por los socialistas en el Pleno del pasado enero, en la que se pedía la adhesión de Cartaya al documento de la FAC 'Una apuesta por la caza', siendo uno de los dos municipios andaluces que no habían suscrito la iniciativa.En esta línea, Alexis Landero ha aseverado que "desde el Partido Socialista siempre hemos entendido y apoyado las demandas de este colectivo y la defensa de la caza por su importante papel medioambiental, económico y social dentro y fuera de nuestra localidad", ha informado el PSOE en una nota de prensa."Por ello --ha apuntado el candidato y secretario general del PSOE en este municipio-- resulta ahora paradójico, si no fuera porque estamos sumidos en unos próximos comicios generales y municipales, que el alcalde haya rectificado y decidido presentar ahora, en un descarado acto de propaganda electoral, la misma moción que elevamos los socialistas en enero y que rechazaron", a raíz del "desconcierto por las declaraciones de la FAC".En este sentido, Alexis Landero ha agregado que al partido socialista le alegra "el cambio de opinión del alcalde aunque haya sido después del sonrojo que le ha provocado la publicación de la Federación Andaluza de Caza".Landero ha reiterado el compromiso "firme y decidido del Partido Socialista de Cartaya con la actividad cinegética por los beneficios económicos, sociales y medioambientales que supone la práctica de la cacería en nuestra localidad, compartiendo los objetivos detallados en la hoja de ruta de la FAC 'Una apuesta por la caza' para garantizar el futuro de la misma en Andalucía y, por tanto, en nuestro municipio".El candidato socialista ha subrayado, además, que Cartaya cuenta con una extensión de más de 13.000 hectáreas de monte destinados a cotos de caza, de los cuales, más del 90 por ciento son de titularidad municipal y supera en la actualidad las 500 licencias de caza, "lo que pone de manifiesto la gran afición que existe en nuestro municipio a este sector que ha tenido, tiene y tendrá siempre nuestro apoyo y mano tendida".--EUROPA PRESS--