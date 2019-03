PSOE de Cartaya estudia impugnar el Pleno municipal que aprobó la privatización del Área de Deportes

Huelva.-PSOE de Cartaya recrimina al alcalde Juan Polo el "empeño e in

El Grupo Municipal Socialista de Cartaya (Huelva) está estudiando presentar un recurso para impugnar el Pleno que aprobó la privatización del servicio de Deportes al considerar que este procedimiento "no se ha realizado con tiempo y forma y, además, ataca a los ciudadanos al privarlos de un servicio público durante diez años".La viceportavoz y secretaria de Organización del PSOE de Cartaya, Consolación Benítez, ha criticado el "empecinamiento y la falta de responsabilidad" del alcalde, el Independiente Juan Polo, y su equipo de gobierno integrado por ICAR, PP y PA al realizar "semejante tropelía a solo dos meses de las elecciones municipales".Según informa el PSOE en una nota de prensa, Benítez ha insistido en que le aconsejan al primer edil que "si esta es una de sus propuestas que la incluya en su programa electoral y que los vecinos vean por escrito que quiere privatizar este servicio"."No entendemos --ha proseguido-- que un alcalde que tiene fecha de caducidad sea capaz de cometer tal despropósito, ya que, con ello, está perjudicando al bolsillo de los ciudadanos y poniendo trabas a que puedan acceder a un servicio público, poniendo en riesgo el puesto de trabajo de las personas que pertenecen al área de deportes".Benítez ha recalcado que no van "a consentir que el equipo de gobierno municipal continúe perjudicando a los vecinos de Cartaya y sus núcleos costeros, y sufrir así las consecuencias de la mala gestión de unas personas que no trabajan por mejorar la calidad de vida sino que actúan dando la espalda al pueblo".Tras expresar sus "sospechas" de que exista "algún interés oculto detrás, porque de otra manera no se entendería esta forma de actuar, anteponiendo los intereses de partidos a los de los ciudadanos", Benítez ha recordado que es la tercera vez que Juan Polo y el concejal de Deportes del PP, Manuel Barroso, han intentado privatizar este servicio en el Pleno, pero por errores en el expediente no se había aprobado antes. Y ahora que lo han sacado a licitación "vamos a interponer un recurso para paralizarlo", ha concluido la socialista.--EUROPA PRESS--