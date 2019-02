El secretario general del PSOE de Bollullos, Rubén Rodríguez.

El secretario general del PSOE de Bollullos Par del Condado (Huelva), Rubén Rodríguez, ha denunciado el estado "lamentable y de abandono" que presenta el municipio desde que gobierna Independientes y PP. Así, ha incidido en que "la falta de limpieza viaria y en la red de alcantarillado, los retrasos en la recogida de residuos, el abandono de parques y plazas públicas y la falta de iluminación se ha convertido en un verdadero problema para los ciudadanos".En declaraciones a Europa Press, Rubén Rodríguez ha manifestado que "es lamentable e inadmisible que los vecinos tengan que padecer que sus calles estén sucias y no puedan disfrutar de los espacios públicos porque están indecentes". Al respecto, ha señalado que "todos los vecinos pagan sus impuestos y como mínimo se merecen recibir a cambio los beneficios que por ello se deben devengar".De esta forma, Rubén Rodríguez ha criticado "la nefasta gestión" que la alcaldesa Independiente, Isabel Valdayo, hace en el municipio y que "se evidencia con solo dar un paseo" por las calles, jardines y plazas de la localidad.Al hilo de ello, el máximo representante de los socialistas bollulleros ha apuntado que "nuestra obligación es denunciar las preocupaciones de nuestros vecinos, que son las nuestras, para que de una manera u otra puedan llegar a solucionarse. Nuestra única preocupación es el bienestar de nuestra ciudad y la solución de los problemas de los vecinos".Por todo esto, el socialista ha remarcado que han llevado "en reiteradas ocasiones" estas reivindicaciones al pleno municipal pero "siempre nos hemos encontrado la negativa por respuesta". El equipo de Gobierno de Independientes y Partido Popular "han dado la espalda a este pueblo y la nefasta gestión de la alcaldesa, Isabel Valdayo, en el municipio se evidencia con solo dar un paseo".En este sentido, Rubén Rodríguez le ha exigido a la regidora que actúe con "máxima urgencia" y "sanee" las calles y parques que se encuentran en un lamentable estado de abandono. Así como también solvente la limpieza de los desagües y alcantarillados para "evitar inundaciones" en caso de lluvias. "Resulta inadmisible que el Gobierno municipal no marque las directrices a la empresa FCC concesionaria del servicio que se va a llevar casi 25 millones euros en 25 años de concesión"."No podemos entender que las últimas inversiones que se hicieron en la vía pública fueron las que llevamos a cabo el Gobierno socialista", como es el caso de "la mitad del asfaltado de la travesía de Bollullos y el de la avenida Cruz de Montañina. Desde entonces hasta ahora, no se ha hecho ninguna actuación más", ha concluido.--EUROPA PRESS--