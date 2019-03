Huelva.- PSOE

El secretario general del PSOE de Almonte (Huelva) y concejal de Seguridad Pública en el Ayuntamiento, Antonio Joaquín Díaz, junto a la secretaria general de El Rocío y concejala de este núcleo, Macarena Robles, han mostrado su "indignación" ante la información facilitada por el PP de la localidad acerca de la "falta de previsión" para el Puente de Andalucía en la aldea.De esta forma han lamentado que el PP "tenga que recurrir a la mentira, una vez más, para hacer daño al equipo de Gobierno municipal, y más aún que lo haga creando una alarma social innecesaria sobre una falta de seguridad que es, a todas luces, falsa", ha informado el PSOE en una nota de prensa.En este sentido, han explicado que desde el Consistorio "se había planificado y coordinado con una antelación excepcional un dispositivo de seguridad junto con la Guardia Civil, Unidad de Policía Adscrita de la Junta de Andalucía, Consorcio de Bomberos, 112 y Delegación de Fomento y Espacio Natural".En concreto, y como han detallado, ha habido un total de 121 policías durante los cuatro días de puente: 24 el jueves, 28 el viernes, 35 el sábado y 34 el domingo, por lo que ha considerado "una irresponsabilidad manifiesta crear alarma social a sabiendas de que se miente con el único interés de obtener un beneficio político. Proyectar esa imagen de inseguridad que no se corresponde con la realidad no beneficia al municipio, pero queda claro lo poco que le importa Almonte al Partido Popular".El concejal de Seguridad Pública ha comparado los datos de este dispositivo con los que desplegaba el Consistorio cuando gobernaba el Partido Popular en Almonte durante la anterior legislatura, cuando "en el mismo fin de semana, coincidiendo el día de Andalucía y las mismas hermandades en peregrinación, solo se dispuso de 42 agentes en total, por lo que esta alarma que han querido suscitar entre la población es absurda e indecente".Además, el edil socialista ha aclarado que, según los datos facilitados por la Inspectora Jefa de la Policía Local, Francisca Borrero, la dotación que acudió a una llamada de emergencia tardó cinco minutos en llegar al lugar del accidente que se produjo en la noche del jueves.Así, ha indicado que "la ambulancia dispuesta en la aldea llegó en ocho minutos desde la llamada al 061. Tras la evaluación de la situación, los sanitarios decidieron activar la ambulancia Delta, que se encuentra en Bollullos y que es la que destina la Junta de Andalucía para toda la zona".Tanto Díaz como Robles han recalcado que "no se puede aprovechar un hecho aislado como un accidente para intentar sacar rédito político, cuando ni siquiera se cuenta con datos certeros de lo ocurrido y, sobre todo, cuando se pone en duda, a sabiendas de que se miente, el trabajo de los profesionales que integran el dispositivo. Sobre todo, cuando el fin de semana al completo se ha desarrollado con total normalidad y con absoluta seguridad para todas las personas que han visitado El Rocío".Ambos ediles han exigido al PP de Almonte que "trabaje para reclamar a la Junta de Andalucía, responsable de las competencias en Sanidad y en la que gobierna su partido, los refuerzos sanitarios que prometió durante la campaña electoral, tanto para el centro de salud de Almonte como para el de El Rocío, igual que hicimos desde el propio Ayuntamiento cuando era el PSOE el que gobernaba".Al mismo tiempo, han subrayado que "lamentablemente, estamos ya acostumbrados a este modo de hacer política por parte del Partido Popular en Almonte, atacar a ciegas con tal de sacar provecho a cualquier precio. En esta ocasión, han oído campanas y siguen sin saber dónde, porque han tratado de hacer ver que no se había planificado un dispositivo de seguridad que, como es evidente, estaba previsto y coordinado con mucha antelación".Asimismo, los socialistas han insistido en que el PP ha querido "achacar una merma de personal sanitario al Ayuntamiento, cuando esas competencias son de la Junta de Andalucía, donde gobierna su partido, y al que no se atreven a exigirles el cumplimiento de sus promesas por el bien de los ciudadanos de nuestro municipio".--EUROPA PRESS--