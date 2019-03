Huelva.- PSOE de Almonte impulsa una RPT del Ayuntamiento para "dotar

El secretario de Economía del PSOE de Almonte (Huelva) y concejal de Hacienda en el Ayuntamiento, Francisco Toro, ha mostrado su satisfacción tras aprobarse en el Pleno municipal de marzo, con los votos a favor del grupo socialista y la abstención de los grupos de la oposición, la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con la que contará el Consistorio en su historia y que "permitirá optimizar los recursos humanos y la atención a los ciudadanos, además de dotar de una mayor seguridad jurídica a los trabajadores del Ayuntamiento".El edil socialista ha resaltado en un comunicado que esta RPT es "el documento angular de los recursos humanos del Ayuntamiento", y para cuya redacción se han tenido en cuenta, como objetivos prioritarios, "la correcta y moderna organización de los servicios públicos, de forma que sean más adecuados para el ciudadano y prestados con mayor eficiencia".Por otra parte, ha asegurado que se ha tenido en cuenta "la defensa de los derechos de los empleados municipales, que no tenían una herramienta básica como la RPT actualizada que ordene y recoja las características de los puestos que ocupan".Toro también ha otorgado "máxima relevancia" al hecho de que el documento, redactado por la empresa malagueña CIEM, con experiencia en la materia a nivel nacional, cuente con "el consenso y el respaldo de todos los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Almonte (UGT, CSIF, Sppmea y CCOO), además de con la participación de distintos responsables de cada área y muchos de los técnicos de los distintos departamentos más pequeños para dar el punto de vista de los trabajadores".En este sentido, ha explicado que, tras el primer borrador que se presentó en marzo de 2018 y las alegaciones presentadas por trabajadores y sindicatos, "se creó una Mesa Sectorial de la RPT que, desde el 30 de octubre de 2018 hasta el 4 de marzo de 2019, se ha reunido un total de 25 veces, con una duración global de la negociación de 84 horas".Francisco Toro también ha subrayado que este documento "no solo incluye el mínimo que requiere la Ley, sino que es más ambicioso y que pretende dar solución a la mayoría de las problemáticas de este Ayuntamiento en materia de recursos humanos".Así, ha expuesto que la aprobación de la RPT "va a permitir también, siendo este su primer paso jurídico, la consolidación de personal anterior al año 2005 por un número nada desdeñable de más de 80 empleados, muchos de los cuales ni siquiera tenían el puesto creado", al tiempo que ha señalado que "se sientan la bases para estabilizar aquellos puestos de indefinidos que llevasen ocupados más de tres años consecutivos antes del 31 de diciembre de 2017, dando respuesta así al resto de indefinidos".En cuanto a la creación de puestos, el secretario de Economía del PSOE de Almonte y concejal de Hacienda ha detallado que "se propone la creación de un total de 412 plazas, de las cuales 112 son provenientes de temporal que ya se venían desempeñando y han consolidado su necesidad"."El resto son plazas cuyas funciones, en muchos casos, se vienen desarrollando y que van a permitir instaurar la carrera profesional en este Ayuntamiento", ha valorado. Además, se contempla la extinción de 71 plazas correspondientes a puestos "que ya no necesarios o se han quedado obsoletos".Toro ha explicado que, tras su aprobación, se iniciarán los trámites "para culminar la RPT con la realización de la Valoración de Puestos de Trabajo, además de crear las bases generales para dar estabilidad al colectivo de indefinidos que tenemos en este Ayuntamiento".El edil socialista también ha valorado que el equipo de gobierno liderado por la alcaldesa Rocío Espinosa ha sacado adelante la aprobación de un documento "de una alta calidad técnica, que va a servir para dar respuesta a las necesidades del municipio y a reivindicaciones históricas de los empleados de este Ayuntamiento, y que además da cumplimiento al compromiso adquirido con los sindicatos al comienzo de la legislatura".Asimismo, ha querido agradecer "la participación e implicación de los sindicatos y de los propios trabajadores", porque asegura que "gracias a ellos se ha culminado la redacción de un documento de consenso que, además de ser una herramienta básica, supone un hito histórico en el Ayuntamiento de Almonte y que, entre otras cosas, permitirá por primera vez la instauración de la carrera profesional o de la promoción interna".--EUROPA PRESS--