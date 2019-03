El PSOE de Almonte ha achacado a la normativa vigente que una oferta de empleo del Ayuntamiento de esta localidad onubense incluyera entre los requisitos de los candidatos "no sufrir enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones", de modo que ha acusado de "manipulación y falseamiento" a los partidos de la oposición por sus críticas a este asunto.En una nota de prensa, los socialistas almonteños han informado de que pedirán que se modifique el artículo 135 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, para que se redacte "adaptado al lenguaje inclusivo", todo para que "no se siga dando pie a que los técnicos de los ayuntamientos incorporen este artículo (de obligado cumplimiento) a las bases de selección de personal con la literalidad en la que está redactado", y con la que el PSOE "no está en absoluto de acuerdo".En este sentido, el PSOE ha asegurado que es "rotundamente falso" que el concejal de Hacienda o el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte hayan introducido de manera arbitraria un requisito en las bases para la contratación de 60 peones para el forrado de papel de los arcos y exorno para la Venida de la Virgen 2019, en el que se explicita "no sufrir enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones".Dicho requisito, según explican los socialistas, "responde a la redacción literal del mencionado artículo y no se ciñe a ningún criterio subjetivo". "De hecho, y como se puede comprobar fácilmente accediendo a las ofertas públicas de otros ayuntamientos y entidades locales, como Cádiz o Madrid, por citar algunos, este epígrafe forma parte de los requisitos de sus bases porque, simplemente, así lo recoge la normativa vigente", apostilla.Por ello, el PSOE de Almonte ha expresado su "indignación" ante lo que considera "un caso de manipulación y falseamiento de la información" por parte de los dirigentes del PP, Mesa de Convergencia, Izquierda Unida, Ciudadanos (Cs) e Ilusiona en el municipio, "utilizando la descalificación, la manipulación y la mentira con el único fin de dañar la imagen del equipo de gobierno socialista y, en este caso particular, del concejal de Hacienda, Francisco Toro".En este sentido, ha incidido en que el PP, durante la legislatura 2011-2015, en la que gobernó en el Ayuntamiento de Almonte, "su concejal José Carlos Curto llevó a cabo diferentes convocatorias de empleo público en las que aparecía este mismo epígrafe como uno de los requisitos", con lo que, a su juicio, "se evidencia una vez más el cinismo político de esta formación y se demuestra que no sólo no tienen razón, sino que hacen uso del insulto para tapar su propia falta, descalificándose ellos mismos".Sobre la Mesa de Convergencia, el PSOE replica que "publica en sus redes sociales todas las convocatorias del Ayuntamiento de Almonte y nunca han objetado nada, a pesar de que se viene incluyendo este artículo desde hace décadas". "Es más, su portavoz, José María García, en calidad de presidente de la empresa pública Docosa, propone y aprueba en Consejo de Administración las bases para contratar a un ayudante de operador de cámara, con fecha de 27 de marzo de 2019, y en la que se incluye este mismo requisito", ha agregado.En la misma línea, ha censurado que tanto IU como Cs "hayan querido subirse al carro para hacer demagogia y tratar de difamar al equipo de gobierno". Respecto a IU, apunta el PSOE que "nunca ha puesto ninguna objeción al respecto, ni siquiera cuando eran socios de gobierno del PP y se sacaban las bases en los mismos términos"; mientras que a la candidata de Cs Almonte afea que "de repente también se suma a la ola de la manipulación y la información sesgada con el fin de perpetuar la mentira".Igualmente, los socialistas extienden sus críticas a Ilusiona, cuyo candidato, Francisco Bella, "también publicaba ofertas de empleo público con estas mismas premisas durante los 20 años que fue alcalde del municipio".Asimismo, el PSOE asegura que el PP de Almonte "obvia información cuando habla con sorpresa sobre la tasa de 6,5 euros que deben abonar todos los aspirantes a estos 60 puestos de peón que oferta el Ayuntamiento" porque la misma "está recogida en la ordenanza 2-32 del Ayuntamiento de Almonte, que fue aprobada en el año 2005". "Esta misma tasa es la que aparece en todas las plazas convocadas por el Ayuntamiento desde entonces, incluido el periodo de cuatro años, de 2011 a 2015, en el que gobernó el PP", añade."No todo vale en política y, aunque todos estos partidos están en campaña electoral valiéndose de la manipulación y la mentira para desacreditar al equipo de gobierno, seguimos trabajando por los vecinos de Almonte, defendiendo el interés general y garantizando la objetividad de la Administración pública en todos los procesos selectivos, algo que no puede decir el PP, que tiene imputados al anterior alcalde popular, José Antonio Domínguez Iglesias, y su exconcejal de Recursos Humanos, José Carlos Curto, justo por querer manipular un procedimiento público de selección de personal", zanja el PSOE en su comunicado.--EUROPA PRESS--