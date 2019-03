El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) ha manifestado que "no es intención" del grupo "utilizar" la denuncia al exalcalde David Toscano (PP) "con fines electoralistas", ya que "el único objetivo perseguido en todo momento ha sido velar por los intereses del Ayuntamiento y del pueblo de Aljaraque".En declaraciones a Europa Press, los socialistas han remarcado que "solo" acudirán a la opinión pública, a través de los medios, "cuando sea necesario poner sobre la mesa la verdad sobre el caso frente a cualquier estrategia falseadora".Al respecto, han explicado que "la denuncia sobre los presuntos delitos la llevó a cabo el Grupo Municipal Socialista el pasado 14 de noviembre", para señalar que "la intención no ha sido nunca la de utilizar esta acción legal" como "arma política contra el concejal David Toscano", a pesar de que entienden que están "obligados" a llevar a cabo la acción legal pertinente.De esta forma, "en ningún momento" se ha puesto en conocimiento de la opinión pública "en todo este tiempo", han insistido, a la vez que apuntan que "la noticia no ha partido desde nuestro Grupo sino por la actuación periodística ante los tribunales".Por todo ello, desde el grupo del PSOE aljaraqueño han señalado que se han visto en "la obligación de aclarar los hechos ante las falsedades reiteradas que el concejal Toscano ha vertido en distintas comparecencias públicas", que han supuesto que "se debe a una estrategia de defensa".Así, los socialistas han querido puntualizar que "ningún miembro del grupo está incurso en otras actuaciones judiciales que se estén produciendo" y a las que ha hecho alusión Toscano, como es el caso de supuesta compra de concejales en la localidad por parte del Partido Socialista, por lo que "no es cierto que esta denuncia tenga que ver en absoluto" con ello.Igualmente, acerca de los hechos ocurridos por los que David Toscano será investigado, el grupo socialista ha incidido en que "no es cierto que la actuación del entonces alcalde esté amparada por informe de técnico municipal alguno" y han lamentado que "en su intento por eludir responsabilidades pretenda con mentiras ocultarse tras los funcionarios del Ayuntamiento, incluso faltando a la verdad".Sobre ello, han resaltado que "el único informe existente en el expediente es el de los servicios de Urbanismo" que según los socialistas "dejaban a las claras que los locales supuestamente alquilados para ampliar los servicios sociales municipales, tal y como ha declarado Toscano, no cumplían la normativa legal y, por tanto, no podían albergar ningún servicio del Ayuntamiento". Pese a ello, han incidido "se continuó pagando el alquiler establecido, además de que nunca llegaron a instalarse allí".Por todo ello, el Grupo del PSOE en el Consistorio ha manifestado que "la prioridad de su grupo desde que tuvo conocimiento de los hechos, una vez llegado al Gobierno del Ayuntamiento, fue la de resolver tal ilícito, dado que en ningún momento se informó del contrato al Pleno Municipal", que los socialistas consideran "ilegal".Para ello, "se formalizó un acuerdo, esta vez sí con todos los informes pertinentes de permuta de terrenos --han explicado--, mediante el cual la propiedad del suelo sobre el que se asienta la Iglesia de San Agustín pasaba a manos de la diócesis, en tanto el Ayuntamiento recibía en compensación una parcela situada en el casco urbano de Aljaraque"."En el momento en que tal expediente ha finalizado, tras solucionar la situación que consideramos a todas luces ilegal, se ha estudiado el procedimiento seguido y, tras los informes consultivos evacuados, al constatar la existencia de una presunta actuación delictiva, se ha puesto en conocimiento de la Justicia que ha admitido a trámite la denuncia y que ahora seguirá su curso", han detallado desde el PSOE de Aljaraque.De otro lado, desde el han querido manifestar el "total respeto" a la acción de la Justicia, "que es quien finalmente tendrá que pronunciarse ante los datos aportados y la responsabilidad de David Toscano".Cabe recordar que David Toscano ha sido citado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva el próximo 15 de marzo como investigado por presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y falsedad en documento público, a raíz de una querella admitida a trámite interpuesta por el Grupo municipal Socialista de Aljaraque en relación a un alquiler presuntamente ficticio que realizó el Ayuntamiento de Aljaraque, del que era alcalde David Toscano en ese momento, a la diócesis de Huelva.Por su parte, Toscano ha calificado de "cortina de humo" la querella "por un alquiler de locales realizado en 2013 para ampliar las oficinas de los Servicios Sociales", operación que, según ha explicado, contó "con el informe favorable del secretario municipal".--EUROPA PRESS--