El secretario de Políticas Municipales del PSOE, Ezequiel Ruiz.

El secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Ezequiel Ruiz, ha anunciado este lunes que ante las próximas elecciones municipales salen "a ganar" en todas las localidades, ya que en el partido tienen "la tranquilidad del trabajo bien hecho" por lo que no renuncian a "ninguna alcaldía". "Creemos en el municipalismo y llevamos cuatro años trabajando en el territorio", ha enfatizado Ruiz, que apuesta por la "cercanía y por todos los municipios, grandes y pequeños".Ezequiel Ruiz ha remarcado en rueda de prensa que llevan "trabajando cuatro años de forma continua en el territorio", en el que la Ejecutiva Provincial socialista "ha diseñado un nuevo sistema de trabajo con vocales territoriales que están ubicados en la zona y conocen a la perfección toda la problemática, todos los proyectos y lo que se mueve en todos y cada uno de los municipios de esta provincia".De esta forma esperan conseguir ganar en "más pueblos a partir del 26 de mayo", ya que el PSOE "es la fuerza política que más cree en el municipalismo", cuyos concejales "somos los que mejor conocemos los problemas a los ciudadanos y la solución a los mismos".Ruiz ha querido poner en valor la figura de los vocales que se ubican en la Sierra, Cuenca Minera, Andévalo, Condado, Área Metropolitana y Costa, donde "están trabajando para hacer las mejores listas y tener a los mejores candidatos". El secretario socialista ha apuntado que se trata de personas que "son de los pueblos y viven allí", por lo que conocen la realidad de cada zona, a diferencia de otras agrupaciones políticas que "llenan las listas de foráneos con la única intención de rascar unos pocos de votos de cara al Gobierno de la Diputación".Asimismo, ha enfatizado que las listas del PSOE serán "paritarias y garantizarán la igualdad, la cual con el nuevo Gobierno andaluz de PP, Cs y Vox, creemos que se va a ver muy amenazada".En cuanto al proceso de elección de candidatos, el secretario de Políticas Municipales ha explicado que las asambleas se van a llevar a cabo del 11 al 22 de febrero, y una vez realizadas, entre el 15 y 16 de marzo se realizará el dictamen de la comisión de listas, la propuesta de la ejecutiva provincial y la aprobación por el comité provincial".Tras estos pasos, las propuestas "se elevarán al comité federal y el 7 de abril este comité aprobará las listas definitivas que concurrirán a las elecciones municipales del 26 de mayo", ha informado Ruiz.En los pueblos que no hay agrupación local será la ejecutiva provincial la que tiene la potestad de elegir los candidatos y la candidatura, en los que la apuesta del partido en ayuntamientos socialistas va a ser la continuidad de los alcaldes que actualmente gobiernan.Asimismo, los municipios con agrupaciones locales elegirán entre ellos sus listas y candidatos, si bien las localidades de más de 20.000 habitantes ya tienen elegido a su candidato y ahora "solo tendrán que elegir las listas".PRESUPUESTOS DE DIPUTACIÓNDe otro lado, Ruiz ha destacado la "declaración de intereses" que suponen los presupuestos de la Diputación, sobre las "políticas que se van a llevar a cabo". En las cuentas de la entidad supramunicipal "se apuesta por el municipalismo, por el empleo y por el estado del bienestar, entre otros".Por eso, Ruiz ha remarcado que "la Diputación gobernada por el PSOE hace una transferencia directa a los ayuntamientos que este año es de 4,5 millones de euros, y que en los últimos ocho años ha repartido 21 millones en los municipios de la provincia", entre otras medidas, "como la partida de casi 36 millones de euros a políticas sociales, un "26 por ciento del presupuesto".Al respecto, el secretario socialista ha incidido en que la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno a la cabeza, no tiene intención de sacar los presupuestos hasta después de las elecciones municipales, lo cual "nos preocupa bastante porque esos presupuestos pueden ser un campo de mina a los servicios públicos, en favor de la privatización" de ciertos sectores como educación y sanidad.Por todo ello, Ruiz ha remarcado que desde el PSOE no van "a permitir que la Junta de Andalucía, gobernada con el pacto de la derecha y la extrema derecha acabe con todo lo que se ha logrado en esta tierra". "Parece que el nuevo Gobierno tiene miedo a mostrar las verdaderas intenciones de sus políticas antes de las elecciones municipales para que no les pase factura en algunos municipios".Por otra parte, cuestionado por las exigencias de la alcaldesa de Cañaveral de León (Huelva), sobre que la Diputación debe cumplir la ley y ofertar servicios más amplios de secretario interventor en el pequeño municipio, el socialista y diputado provincial ha asegurado que "la obligación de prestar estos servicios es del Ayuntamiento" y que la Diputación está garantizando dichos servicios "con dos empleados, uno interino y otro por plaza accidental en 14 pequeños municipios", y en el periodo de dos años han "ofertado cuatro plazas, pero si al municipio no le parece suficiente deben hacerlo ellos", ha enfatizado.Ezequiel Ruiz también ha valorado las acusaciones vertidas por Izquierda Unida referentes a que el Partido Socialista había comprado a los concejales y alcalde de La Granada de Riotinto (Huelva) que se habían pasado al Grupo Mixto tras abandonar el partido. Sobre ello, Ruiz ha señalado que el alcalde de La Granada de Riotinto, José Justo Martín, "quiere concurrir con el PSOE" y se trata de "un candidato independiente". "Ni somos mafiosos ni hemos comprado a nadie, quizá IU deba reflexionar qué ha pasado para que dejen el partido", ha valorado.Por último, Ruiz ha apuntado que el PSOE "apoya la marcha pacífica" hasta la sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de los vecinos de Tharsis (Huelva), que están en contra del auto dictado por el TSJA y que paraliza la segregación de Alosno (Huelva). "Creemos que es algo justo, siempre hemos defendido esta segregación porque creemos que es bueno para todos", desde el respeto a los organismos judiciales, ha concluido.--EUROPA PRESS--