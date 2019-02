El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Manuel Domínguez.

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y alcalde de San Bartolomé de la Torre (Huelva), Manuel Domínguez, ha aplaudido la ampliación de concesión de agua a la Comunidad de Regantes Sur-Andévalo, "fruto de la gestión del anterior Gobierno socialista por el desarrollo agrícola de la provincia".Manuel Domínguez ha manifestado que la Junta de Andalucía "ha sido en todos estos años muy sensible en esta materia y, concretamente, en el Sur-Andévalo su trabajo en colaboración con las instituciones públicas y con las comunidades de regantes ha sido sobresaliente", ha informado el PSOE en una nota."Hemos dado respuesta en el Andévalo y hemos dejado patente una vez más que el desarrollo agrícola de la provincia y las comunidades de regantes han sido siempre un objetivo primordial para el anterior Gobierno socialista", ha remarcado Domínguez.El dirigente socialista ha incidido en que la Comunidad Sur-Andévalo es la más grande de la provincia, "una comunidad que ve satisfecha sus demandas para la realización de proyectos agrícolas, muy importantes también para la creación de empleo en la comarca y, por ende, en la provincia".En esta línea, ha indicado que "los problemas de sequía, las nuevas concesiones y el desarrollo agrícola están en el camino correcto gracias al trabajo realizado en estos años y que ahora está dando sus frutos". Por eso, espera que "el nuevo Gobierno andaluz, PP-Cs-Vox, tenga la misma sensibilidad en esta provincia, con el sector y, por supuesto, con el Andévalo".Al respecto, Domínguez ha señalado que "este es el camino a seguir, se ha trabajado muy duro y coordinado con las comunidades de regantes entendiendo que el desarrollo agrícola es perfectamente compatible con el equilibrio medioambiental". Por tanto, "esperemos que este nuevo Gobierno, al no tener una Consejería de Medio Ambiente específica, no rompa con ese equilibrio medioambiental en una provincia, cuyas tres cuartas partes son espacios naturales protegidos y que basa gran parte de su economía en la agricultura".--EUROPA PRESS--