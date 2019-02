PSOE alerta de que la mujer de Huelva está a la cola de España con sueldos inferiores a 10.000 euros anuales

Representantes socialistas en rueda de prensa.

La presidenta del Consejo Provincial de Mujeres del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha destacado este lunes las "cifras alarmantes" que sitúan a la mujer de Huelva como "la que menos cobra de todo el territorio español", con una media de sueldos que "no llegan a los 10.000 euros anuales", y que suponen un brecha salarial de "más de 5.000 euros con respecto a los hombres".Limón, acompañada por la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva provincial socialista, Eva Salazar, ha remarcado durante una rueda de prensa que "el 64 por ciento de las mujeres de Huelva cobran menos de 700 euros", además de recibir unas pensiones "un 37 por ciento más bajas que la de los hombres".Las socialistas se han reunido con otras representantes del partido con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial, que es el 22 de febrero, para proponer una serie de medidas a llevar a cabo en su ámbito de actuación, así como para insistir en que "esta brecha se tiene que reducir", tal y como ha indicado Eva Salazar.Asimismo, Limón ha resaltado que la temporalidad la ocupa "el 60 por ciento de las mujeres", un dato más que pone de manifiesto que en el ámbito femenino hay "más precariedad laboral", por lo que la presidenta del Consejo provincial de Mujeres socialistas ha incidido en que "tenemos que verbalizarlo y tomar medidas".Por todas estas cuestiones, Limón ha anunciado que van a "presentar mociones en los ayuntamientos", con "campañas de sensibilización en las comarcas para tener claro una necesidad que implica respaldar a todas la mujeres". Se trata de un hecho que "no se puede tapar", ha incidido. De esta forma, se van a poner en marcha "un programa de actividades con reuniones comarcales, en colaboración con los ayuntamientos".Igualmente, ha animado a toda la población en general y a las mujeres en particular a que participen en la próxima huelga del 8 de marzo, y a que la participación en las elecciones generales y municipales sea masiva.Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Eva Salazar, ha subrayado que "como mujeres socialistas trabajamos para que esa brecha salarial se reduzca, desde la propia convicción", y ha insistido en que esta diferencia entre salarios "tiene que verse, ya que todo está en la base de la desigualdad".Para Salazar los datos corroboran la situación de desigualdad, por lo que desde el PSOE "tenemos que unir fuerzas para denunciar realidades como puños, e insistir de una manera contundente, año tras año" porque "seguimos teniendo las peores condiciones laborales y los salarios más bajos".Sobre todo ello, la secretaria socialista ha explicado que el PSOE "siempre ha intentado mejorar esta situación, como la ley de Género de 2007, y la ley de 2018 de Andalucía para profundizar en la anterior. Además, ha recordado que el actual Gobierno de Pedro Sánchez puso como primera medida a poner encima de la mesa una ley de Igualdad, que debido a la convocatoria de elecciones "va a decaer", pero que igualmente "ha estado paralizada de forma permanente para que pudiera haber salido adelante, con ampliaciones de plazos de enmiendas por parte del PP y Cs".Al respecto, las socialistas han agradecido a los sindicatos y las asociaciones la labor de promover las "reivindicaciones y la condena" por esta situación de desigualdad. Limón se ha referido también al plan director que el actual Gobierno ha querido poner en marcha, con unos Presupuestos Generales del Estado que "beneficiaban mucho a las mujeres", y que "se han quedado encima de la mesa, por lo que nos tememos que nadie va a hacer nada".Igualmente, María Eugenia Limón ha recalcado que espera que otras medidas aprobadas en Andalucía con el anterior Gobierno como la ampliación del permiso de paternidad, que "ha beneficiado mucho a las mujeres", "no se deroguen", tras la toma de posesión de "este Gobierno del cambio" en la comunidad andaluza.Cuestionadas sobre la convocatoria de elecciones generales, ha sido Limón quien ha valorado de forma "positiva" el anuncio hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado tener "las pilas cargadas", ya que "el Gobierno del cambio de Andalucía está metiendo la pata", motivo por el cual "la gente está cogiendo más fuerza para salir a la calle, porque se están mermando derechos".--EUROPA PRESS--