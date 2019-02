El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González.

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha asegurado este lunes que las elecciones generales del próximo 28 de abril "son una oportunidad para recuperar la senda de la inversión del Gobierno de España en la provincia de Huelva", después de "ocho meses de auténtico desgobierno que ha llevado al país a la deriva" y un presidente del Gobierno "que ha sido capaz de vender España por mantenerse en La Moncloa".González ha señalado que los onubenses podrán "decir no" en las urnas a un Gobierno socialista "que pretendía subir impuestos a cambio de nada", pues sólo contemplaba en sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) "50.000 euros para la llegada del AVE a Huelva cuyo coste supera los 1.000 millones de euros", ha informado el PP en una nota de prensa."Menos mal que los presupuestos de Sánchez no han salido adelante porque eran un castigo para la provincia", ha remarcado el popular, quien ha reprochado a los diputados y senadores del PSOE onubense "que dijeran sí a estas cuentas de Sánchez y no a los intereses de la provincia".En este sentido, el presidente del PP de Huelva ha subrayado que el 28A es una "oportunidad única" para recuperar el músculo inversor del Gobierno en la provincia onubense "y abrir las puertas a partidas millonarias, como las que hicieron posible poner en marcha durante el mandato de Rajoy proyectos como los dos trasvases del Condado, la variante Beas-Trigueros en la Nacional 435, la nueva estación de trenes de Huelva, las depuradoras de Doñana y el Paseo de la Ría"."Sin duda, las elecciones generales del 28 de abril harán posible retomar desde el Gobierno el proyecto del AVE impulsado por el ministro De la Serna y paralizado en estos ocho meses por el Gobierno socialista de Sánchez", ha resaltado González, quien ha subrayado que tras los comicios "el gobierno de Casado estará al cien por cien en los intereses y proyectos de nuestra tierra".LA "OLA DEL CAMBIO"El presidente del PP de Huelva se ha mostrado convencido de que la "ola del cambio" iniciada en Andalucía con elecciones del 2 de diciembre "tendrá su continuidad" el 28 de abril, con las elecciones generales, y el 26 de mayo, con las municipales y europeas.A este respecto, González ha incidido en que el Partido Popular de Huelva "está preparado" para afrontar el calendario electoral "con mucha ilusión y mucha fuerza", al tiempo que ha avanzado que el PP onubense presentará en sus listas al Congreso y al Senado "a los mejores candidatos para defender los intereses de Huelva y sacar adelante los proyectos que necesita la provincia para su desarrollo y la creación de empleo".Por último, el máximo responsable del PP onubense ha recalcado la apuesta de su partido por la bajada de impuestos y la máxima eficacia en la gestión pública. "El PP es sinónimo de impuestos más bajos, como se ha demostrado en Andalucía donde el presidente Juanma Moreno ha bonificado el 99 por ciento del impuesto de Donaciones y Sucesiones nada más llegar a San Telmo", ha sentenciado.--EUROPA PRESS--