El Partido Popular de Huelva afronta las elecciones generales del 28 de abril y los comicios municipales y europeos del 26 de mayo "con ilusión y mucha fuerza", según ha destacado el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, quien ha presidido este lunes la reunión del comité de dirección y del comité de alcaldes celebrado conjuntamente en la sede provincial para ultimar la estrategia electoral del PP de Huelva de cara al "intenso" calendario electoral de las próximas once semanas.En un comunicado, González ha asegurado que el PP presenta a la Presidencia del Gobierno de España al "mejor candidato para construir el mejor futuro para el país y la provincia de Huelva". "Con Pablo Casado en La Moncloa, los onubenses tendremos la certeza de que sus compromisos con Huelva saldrán adelante", ha recalcado, antes de resaltar que los "vientos de cambio" iniciados en Andalucía "no hay nadie que los pare".En este sentido, el dirigente popular ha resaltado que el 28 de abril los onubenses tendrán la oportunidad de elegir a un "gobierno amigo" que contribuya al desarrollo de Huelva y Andalucía "de la mano de la nueva Junta de Juanma Moreno". A juicio de González, frente al "bloqueo" de quienes se mueven por "intereses partidistas", la candidatura de Pablo Casado "es garantía de que nuestra tierra tiene un gran porvenir, porque el único objetivo es multiplicar las oportunidades para construir el mejor futuro para Huelva y Andalucía".A este respecto, el presidente del PP de Huelva ha incidido en que el 28-A es una "oportunidad que no podemos desaprovechar" para recuperar el músculo inversor del Gobierno en la provincia onubense, "una apuesta clara del Partido Popular por el crecimiento que tiene su reflejo en obras puestas en marcha durante el mandato de Rajoy, como el trasvase del Condado, la variante Beas-Trigueros en la Nacional 435, la nueva estación de trenes de Huelva, las depuradoras de Doñana o el Paseo de la Ría".ALCALDÍASLa organización de los actos de cara a los comicios municipales del 26 de mayo, que coinciden con las elecciones al Parlamento Europeo, ha centrado la atención del comité de alcaldes. Iniciado el calendario de presentación de candidatos, Manuel Andrés González ha subrayado que el PP "apuesta siempre por los mejores" para las Alcaldías de los 80 municipios de la provincia."Nuestros alcaldes han demostrado una capacidad extraordinaria de gestión para mejorar sus pueblos, resolver los problemas de sus vecinos y generar nuevas oportunidades de futuro", ha recalcado, antes de apuntar la incorporación de "nuevos candidatos que llegan con aire fresco, ideas nuevas y una gran ilusión por trabajar duro por sus municipios y sus vecinos".Por último, González ha insistido en que los vientos de cambio "también llegarán a la Diputación Provincial" tras "años y años de rodillo del PSOE, de falta de transparencia en la gestión y una incapacidad manifiesta para sacar adelante proyectos que suman décadas de promesas incumplidas".--EUROPA PRESS--