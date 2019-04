PP respeta la decisión de García de Longoria de abandonar el partido y no cree que se vaya a otra formación

Guillermo García Longoria.

El PP de Huelva ha mostrado este lunes su respeto a la decisión "personal" del exsecretario general del partido y exparlamentario Guillermo García de Longoria de abandonar la formación y no cree que sea para incorporarse a las filas de otra organización política.Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa el portavoz de la Dirección Provincial del PP de Huelva, Juan Carlos Duarte, quien ha considerado "positiva" la labor que García de Longoria ha realizado en el partido, "dando buenos años de su vida"."Como en toda organización, no nos gusta que se marchen personas pero las puertas está abiertas para entrar y salir, y a nadie se le obliga a pertenecer", ha afirmado el dirigente 'popular', quien ha añadido que "quien decide marcharse lo hace, igual que en su día se decide formar parte de este proyecto".Duarte ha rehusado pronunciarse sobre los motivos que han podido llevar a la marcha de García de Longoria y si podría deberse a que no ha formado parte de ninguna de las listas del partido. En su opinión, es el aludido quien tendría que responder a esa pregunta.Ha rechazado que el PP haya respondido con el "silencio" a la marcha de este compañero y ha explicado que la comunicación sobre la baja en el partido la recibieron este fin de semana."La baja de una persona no es motivo para salir el mismo día y además ha sido en fin de semana; se valora cuando se valora y ya está; aquí estamos hoy contestando", ha añadido Duarte.Junto a ello, ha destacado que el PP de Huelva es una organización "viva" en la que las personas "entran y salen" y que en las últimas semana han recibido la "buena noticia de incorporaciones importantes", en alusión al fichaje de Juan José Cortés como cabeza de lista al Congreso por Huelva.--EUROPA PRESS--