El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Huelva y secretario

El portavoz del PP en la Diputación de Huelva y secretario general de los 'populares' onubenses, David Toscano, ha dado a conocer este lunes las mociones que su grupo presentará en el Pleno que se celebra el próximo miércoles en la institución provincial, iniciativas que piden a la Corporación que muestre su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por "su falta de inversión" en Huelva y que también demandan una defensa de la caza y de la tauromaquia. "Las infraestructuras en Huelva lo que necesitan son más dinero y más enmiendas a los PGE y menos fotos del PSOE", ha apostillado.En una nota, en relación a la moción de rechazo al PGE para 2019 presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez, Toscano ha subrayado que "es un proyecto de ley presentado por el PSOE que pone de manifiesto la falta de influencia de los políticos socialistas onubenses en las instituciones en las que gobiernan". En este punto, ha recordado las reuniones de dirigentes socialistas onubenses en Madrid con el Ministerio de Fomento, "encuentros que no han servido para nada a la vista de los PGE que el PSOE ha presentado y que pasan de largo por Huelva".Para Toscano, "son unos presupuestos que no recogen las verdaderas prioridades de la provincia de Huelva, que olvidan la Alta Velocidad ferroviaria, el trasvase del Condado o el tercer carril de la A-49, entre otras infraestructuras por su falta de inversión y que no aportan ningún proyecto nuevo para la provincia de Huelva".Asimismo, el 'popular' ha remarcado que "estos presupuestos han sido duramente criticados por instituciones como la Federación Onubense de Empresarios y el propio Ayuntamiento de Huelva capital, porque son absolutamente indefendibles para nuestra provincia y limitan las posibilidades reales de desarrollo y crecimiento de Huelva".Por ello, y en referencia a las reuniones que están celebrando tanto el alcalde Huelva, Gabriel Cruz, como el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, para impulsar la manifestación por las infraestructuras en Huelva, Toscano ha indicado que "las infraestructuras en Huelva lo que necesitan son más dinero y más enmiendas a los PGE y menos fotos del PSOE". De hecho, ha recordado que "la sociedad de Huelva es la que debe estar en primera fila de esta manifestación". Por ello, los 'populares' pedirán a la Diputación que "muestre su total rechazo a unos PGE que son malos para Huelva porque no atienden a las necesidades de esta provincia".DEFENSA DE LA CAZAPor otro lado, los 'populares' también llevarán al Pleno una moción en defensa de la caza. Como ha puesto de manifiesto el portavoz, "en España existen aproximadamente unos 332.000 cazadores federados y se expiden unas 800.000 licencias anuales, según los datos de la Fundación para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza y la Caza así como la Real Federación Española de Caza".Estos cazadores, y todos aquellas personas que realizan actividades relacionadas con la caza, "desarrollan una actividad legítima que representa el 0,3 por ciento del PIB español a través de un gasto de 6.475 millones de euros, tiene un retorno fiscal de 614 millones de euros y genera cerca de 187.000 empleos", ha apostillado Toscano.Asimismo, ha indicado que "la caza, además de generar empleo y riqueza, supone un atractivo turístico singular para el mundo rural con demanda internacional y, al desarrollarse mayoritariamente en zonas de interior de nuestro país, contribuye a disminuir el preocupante fenómeno de la despoblación".También, el portavoz del PP ha defendido el papel que juegan los cazadores y todos aquellos que desarrollan su trabajo en sectores relacionados con la actividad cinegética "para mantener un alto grado de compromiso con la conservación de la biodiversidad ya que, sin la caza, no se entendería la protección y conservación de especies tanto animales como vegetales y la conservación del patrimonio natural, forestal, o histórico".Toscano ha recordado que, "a pesar de esta realidad económica y social y legal, la ministra de Transición Ecológica del Gobierno socialista ha afirmado que prohibiría la caza creando una gran preocupación en todos aquellos sectores que participan de la actividad cinegética así como en los ciudadanos y dirigentes políticos que viven en aquellas comunidades autónomas españolas en las que la actividad cinegética tiene mayor presencia e implantación".En este sentido, ha apuntado que "escuchar que una alta representante del Gobierno pretende prohibir una actividad de tanto impacto económico y medioambiental así como de gran arraigo social en España supone un retroceso en la defensa de las libertades y derechos reconocidos a los españoles por nuestra Carta Magna".Por todo ello, el Grupo Popular pedirá a la Diputación de Huelva que "reconozca el valor estratégico de la actividad cinegética y de quienes la practican por su contribución al crecimiento económico, a la creación y mantenimiento de empleo y como instrumento para evitar y contener el fenómeno de la despoblación en el ámbito rural". También demandan el reconocimiento de la institución al alto grado de compromiso de todos aquellos que practican la actividad cinegética con la conservación de la biodiversidad en su más amplio sentido.Y, reclama, asimismo, que la Diputación inste al Gobierno de la Nación a que finalice los trabajos y publique de manera urgente la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética como marco orientativo y de coordinación para la ordenación a escala nacional del aprovechamiento cinegético, convocando a las comunidades autónomas y a todos los sectores afectados, "a los efectos de impulsar y defender la práctica de la caza por su contribución al interés general".La tercera de las mociones que el PP lleva al Pleno reclama la Diputación un pronunciamiento en favor de tauromaquia "como parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común".SOBRE LOS DATOS DE PAROPor último, Toscano también ha valorado los datos del paro registrado en enero conocidos este lunes y que sitúan a Huelva cono la única provincia de España, junto a la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que ha bajado el paro.Un descenso marcado por la contratación en el sector agrícola y que "supone una buena noticia para Huelva", ha destacado el 'popular'. No obstante, ha señalado que "hay que seguir trabajando porque el paro ha subido en España y en Andalucía y el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE tienen mucho por hacer".--EUROPA PRESS--