El presidente del PP, Pablo Casado, con Juan José Cortés

El portavoz de la Dirección del PP de Huelva, Juan Carlos Duarte, ha afirmado este miércoles que "no existe malestar" por la elección de Juan José Cortés como candidato número uno al Congreso, aunque entiende que "habrá militantes que aspiran a que personas que hayan estado trabajando codo con codo diariamente sean quienes los representen" y, en ese sentido, Cortés "no era una de las personas que venían trabajando con nosotros en la dirección provincial y en Huelva", "aunque ha manifestado su predilección por el PP".En rueda de prensa, Duarte ha remarcado que "ha sido una apuesta de la dirección nacional por su mensaje de la Prisión Permanente Revisable" que marca el proyecto del líder del PP y éste desea que "forme parte de su oferta a la sociedad".Al ser cuestionado por los periodistas, ha indicado que "en la confección de unas listas electorales hay distintas sensibilidades que quieren salir representadas" y en el caso de Cortés hay militantes y simpatizantes a lo que les habrá gustado más o menos, pero prima el "trabajar para que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno".De esta forma, ha incidido en que el "objetivo número uno" del PP de Huelva ante las elecciones generales del 28 de abril es "trabajar duro" para lograr que Casado presida el Gobierno y ha recalcado que Cortés "tiene un discurso a nivel nacional que complementa el mosaico y la oferta que Casado quiere proponer para toda la ciudadanía de España".Cuestionado sobre si se iban a solapar los problemas onubenses por ese discurso marcadamente nacional de Cortés, Duarte ha señalado que él no es ajeno a los problemas de la provincia y que "hay una estructura de partido fuerte" que trabaja diariamente con los onubenses, que también ha estado muy presente con otros líderes del PP en Huelva como Fátima Báñez y Loles López, entre otros nombres, además de que "se vota en clave nacional" por lo que no cree que perjudique al partido en Huelva."En Huelva tenemos a personas de sobrada valía para representar los intereses de la provincia --ha puntualizado--, la cual está llena de potencialidades" que conocen bien, y en este caso, la dirección nacional piensa que una persona que tiene un discurso nacional referente a la prisión permanente revisable "le es muy necesario para sus intereses" y "la dirección piensa que en vez de ir por otra provincia como candidato debe ir por Huelva, que es la suya", ha explicado.Asimismo, acerca de la confección de las listas al Congreso y al Senado, Duarte ha pedido respeto a los plazos establecidos para la presentación de las candidaturas ante la Junta Electoral de Zona y ha subrayado que el PP "es un partido fuerte, unido y disciplinado", que afronta el 28A con el objetivo fundamental de que "el PP gobierne en España" porque "cada vez que lo ha hecho ha sido bueno para el país, para Andalucía y para Huelva".--EUROPA PRESS--