La portavoz del PP, Pilar Miranda.

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Huelva ha calificado este miércoles de "tomadura de pelo" que el equipo de gobierno (PSOE) presente "ahora, cuando restan menos de cuatro meses para las elecciones locales, un nuevo plan de limpieza después de tener durante tres años y medio la ciudad sucia y descuidada".La portavoz del Grupo Popular, Pilar Miranda, ha asegurado que este nuevo dispositivo "demuestra que cada uno de los planes de limpieza vendidos a bombo y platillo por los concejales del PSOE han sido un auténtico fiasco como consecuencia de la incapacidad de gobierno del Ayuntamiento para gestionar las necesidades de la ciudad". "Lo único que exigimos desde el PP --ha añadido la edil-- es que se dejen de presentar planes y actúen ya de una vez para que Huelva no esté sucia", ha informado el PP en una nota.En este sentido, Miranda ha ironizado sobre la presentación del denominado 'Plan de choque para la limpieza en profundidad de las barriadas', al asegurar que el PSOE "primero nos vendió el Plan 'Mi Huelva Brilla', después el Plan 'Mi Huelva Brilla Más' ¿y ahora toca el Plan 'Mi Huelva Brilla Plus'?"."La limpieza de Huelva no puede estar supeditada a un plan de choque temporal o a un dispositivo eventual, es fundamental una planificación y coordinación fluida y constante entre el concejal, la empresa concesionaria, los trabajadores y los técnicos municipales, y esto ahora no existe", ha remarcado la portavoz del PP, quien ha recordado que a finales del pasado mes de octubre "el mismo concejal Luis Albillo salió en rueda de prensa para anunciar un plan de limpieza idéntico del que ya presentó en marzo de 2016".A juicio de Miranda, la presentación de este "enésimo" plan de limpieza a escasos meses de los comicios municipales "solamente obedece a un interés electoralista del alcalde y sus concejales del PSOE y no a una preocupación de verdad por mantener Huelva limpia".A este respecto, la concejal ha apuntado que en octubre de 2017 se aprobó por unanimidad una moción del Grupo Popular para la puesta en marcha de un plan de limpieza "que acabó en el contenedor de la basura del alcalde, junto a tantas y tantas mociones de la oposición que se aprueban y nunca se ejecutan por la soberbia de Gabriel Cruz y su equipo de gobierno".--EUROPA PRESS--