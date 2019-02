La popular Berta Centeno.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva ha calificado este martes de "chapuza absurda" la decisión del equipo de Gobierno de cambiar las líneas de autobuses urbanos antes de acometer la elaboración del Plan de Movilidad Urbana, "un plan que debe marcar las pautas de la movilidad de todo tipo de transportes, sean públicos o privados, para los próximos años y que afectará a todos los ciudadanos y sectores de la sociedad onubense".La viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Berta Centeno, ha incidido en que "no tiene sentido alguno" que primero se hayan modificado las líneas de Emtusa y luego se pretenda elaborar un Plan de Movilidad "que nacerá condicionado y supeditado a estos cambios previos en los autobuses urbanos", ha informado el PP en una nota.En este sentido, Centeno ha subrayado que el hecho de que sea Emtusa la que se encargue finalmente de elaborar el Plan de Movilidad de toda la ciudad y no el propio Ayuntamiento "significa que el futuro del tráfico, de la accesibilidad e, incluso, de la seguridad en la ciudad de Huelva estará subordinado a los cambios realizados previamente en las líneas de autobuses urbanos".Además, la concejal del PP ha señalado que el hecho de que el Plan de Movilidad sea a posteriori "coarta la participación ciudadana en el diseño del futuro de la ciudad". A este respecto, Centeno ha apuntado a las quejas que está recibiendo el Grupo Popular por parte de comerciantes y también de usuarios por el cambio de paradas y de trayectos "haciendo los viajes interminables hasta llegar al destino"."La falta de participación ciudadana hubiera permitido dar voz a aquellos comerciantes que consideran un error que el autobús urbano no pueda llegar al corazón comercial de Huelva al suprimirse la parada de la plaza de Las Monjas, o a aquellos colectivos que ven una clara discriminación para las personas con menor capacidad económica y con movilidad reducida el hecho de que un autobús no pueda acceder a Las Monjas y sí otros transportes públicos", ha explicado la viceportavoz.Por último, Centeno se ha mostrado convencida de que los cambios en las líneas de Emtusa "solo obedecen a que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y el alcalde necesita aparentar que está haciendo algo por la ciudad después de tres años y medio en blanco".