PP apuesta por "cambiar las colas por una administración eficiente"

La candidata a la Alcaldía de Huelva, Pilar Marín, ha apostado este sábado por "cambiar las colas por una administración municipal eficiente, moderna y adaptada al mundo digital".Éste será uno de los ejes principales de su programa electoral de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo y uno de los "cambios imprescindibles para reiniciar Huelva", ha explicado en un comunicado el PP.La aspirante a ser la primera alcaldesa de la capital ha lamentado que los onubenses "se vean obligados a hacer cola en plena calle" para poder realizar sus gestiones con el Ayuntamiento.Así, ha asegurado que "ocurre a diario" en la nueva Oficina Municipal de Estadística, Empadronamiento y Registro, ubicada en la calle San Francisco e inaugurada a mediados de diciembre, "donde decenas de personas no tienen más remedio que esperar en la calle porque la zona de espera está colapsada de gente y los pocos funcionarios que hay no dan abasto".Pilar Marín ha subrayado "su compromiso por un Ayuntamiento abierto a la incorporación de las nuevas tecnologías que permitan mejorar la gestión de los servicios públicos, pero también su evaluación y control".En este sentido, ha apuntado que mientras otras ciudades de España y Andalucía de un tamaño similar a Huelva, como Tomares o Santander, "han sabido desarrollar proyectos de 'smart city' con éxito", en Huelva la imagen que "se ofrece es de colas en plena calle donde los ciudadanos tienen que esperar y esperar para entregar un papel o rellenar un impreso"."Mientras a 80 kilómetros de aquí, en el pueblo sevillano de Tomares, hay ya pasos de cebra inteligentes que se iluminan al detectar la presencia de un peatón y mejorar así la seguridad vial, en Huelva tenemos barrios donde ni siquiera hay pasos de peatones o están tan desdibujados que suponen un peligro para los vecinos", ha apuntado Pilar Marín.'HUELVA INTELIGENTE'La candidata a la Alcaldía ha resaltado que para el desarrollo de un modelo de 'smart city' es fundamental "un gobierno municipal que lidere y se comprometa con la transformación económica a través de servicios inteligentes, mejorando las redes de comunicación y fomentando la innovación y la creatividad".Para ello, la candidatura de Pilar Marín está ultimando las líneas maestras del proyecto 'Huelva Inteligente', basado en la "inclusión y utilización" de las nuevas tecnologías "para mejorar todos los ámbitos de la ciudad, desde la movilidad urbana al uso de la energía, o la propia participación ciudadana para hacer partícipes a los onubenses de la actividad del Ayuntamiento y ser mucho más transparentes en la gestión"."Quiero una Huelva del siglo XXI donde la relación entre los ciudadanos con su Ayuntamiento sea más cómoda, fluida y fácil, pero sobre todo donde se trate con respeto a los ciudadanos y desaparezcan las colas en la calle y la zona de espera del Registro Municipal no se parezca a una lata de sardinas en conserva", ha concluido Pilar Marín.--EUROPA PRESS--