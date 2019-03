Huelva.- PP acusa al Gobierno de convocar una "reunión trampa" para "e

El presidente provincial del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha acusado este lunes al Gobierno del socialista Pedro Sánchez de convocar una "reunión trampa", el próximo 1 de abril en Sevilla, con pescadores "el mismo día en que se celebra en Lisboa un encuentro crucial para el futuro del sector, y al que iban a acudir los pescadores españoles y portugueses para movilizarse a las puertas de la reunión".En una rueda de prensa, González ha sostenido que, el hecho de que ambas citas coincidan en fecha, "no es casualidad". Así, ha manifestado que "el Gobierno del PSOE no quiere protestas a tan sólo unos días de las elecciones generales, y por eso organiza un encuentro con el sector en Sevilla para mantener a los pescadores a 450 kilómetros de distancia de la reunión clave de Lisboa".En esa línea, el PP de Huelva ha acusado al Gobierno socialista de "jugar con el futuro de cientos de pescadores" de Punta Umbría e Isla Cristina, quienes, según indica el partido en una nota, llevan desde finales de septiembre sin poder pescar sardina y aún están pendientes de conocer la cuota que fijará el Ministerio para este año y cuándo se abrirá el caladero finalmente.González ha incidido así en que el sector del cerco "lleva semanas intentando reunirse" con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, "y hasta ahora siempre les habían dado largas por motivos de agenda", según ha apostillado.En este sentido, el presidente del PP de Huelva ha reclamado al Gobierno socialista que "se ocupe y preocupe por el futuro de la pesquería de la sardina, responda a las demandas del sector del cerco y se deje de estratagemas para proteger los intereses electorales de Pedro Sánchez"."Que los barcos estén amarrados a Puerto afecta directa e indirectamente a todos los vecinos de Isla Cristina y Punta Umbría porque la economía y el empleo de estos pueblos marineros dependen de la pesca", ha remarcado, tras denunciar la "situación de desesperación e incertidumbre que sufre el sector del cerco ante la indiferencia del Gobierno del PSOE".APOYO DE LA JUNTAFrente al "menosprecio" del Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente de los 'populares' onubenses ha resaltado el "apoyo y respaldo" de la Junta de Andalucía al sector. A este respecto, Manuel Andrés González ha subrayado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno tiene "muy clara" su posición ante la reunión del día 1 en Sevilla con la Secretaría General de Pesca."La Junta va a estar al lado de nuestros pescadores para exigir al Ejecutivo de Sánchez un reparto justo de la pesquería de la sardina, una cuota que garantice la continuidad de la flota y que no se pierda ni un empleo ni en Isla Cristina ni en Punta Umbría", ha enfatizado el 'popular', quien ha asegurado que, hoy por hoy "la Junta de Juanma Moreno es el único aliado del sector pesquero andaluz".Asimismo, González ha apuntado que la Junta va a reclamar al Gobierno "que deje de jugar con el futuro de los pescadores", y que las decisiones que tome no las haga "de espaldas al sector", como, a su juicio, todo parece indicar al plantear dos reuniones para aclarar la cuota de la pesca de la sardina "el mismo día, pero a 450 kilómetros de distancia para disuadir al sector en su intención de movilizarse".Por último, el dirigente 'popular' ha reivindicado un acuerdo sobre la pesca de la sardina "en donde haya un equilibrio social, económico y científico" y que garantice "el pan de nuestras familias marineras y el futuro de todos los vecinos de Punta Umbría e Isla Cristina".--EUROPA PRESS--