La secretaria general del PP-A, Loles López, ha indicado este viernes que el Gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno, ya ha cumplido "dos demandas históricas" del sector de la agricultura, refiriéndose así al inicio de los trámites para la práctica eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, que permitirá el relevo generacional; y que las competencias de agricultura y de agua estén en una misma consejería para evitar "trabas".En declaraciones a los medios en el marco de una visita a la Feria Agroganadera y Comercial Comarca de Doñana que se celebra en Rociana del Condado (Huelva), López ha asegurado que su partido lleva muchos años trabajando "de la mano" con los agricultores, por lo que conoce perfectamente cuáles son sus problemas y necesidades.La dirigente 'popular' ha destacado que el Gobierno andaluz ya ha dado los "primeros pasos" para dar respuestas a este sector, mientras que otros gobiernos "no lo ha atendido nunca".En materia de agua, López ha indicado que el PP-A "es el partido que abre el grifo a los agricultores", al tiempo que ha recordado que con el Gobierno de Mariano Rajoy se hizo el primer trasvase y se destinaron 200 millones de euros para obras hidráulicas en la provincia de Huelva."Mientras que el PP abre el grifo, el PSOE lo tiene cerrado continuamente", ha lamentado López, quien ha denunciado que pese a que se aprobó una ley para un segundo trasvase, "en los PGE de Pedro Sánchez no se ha puesto ni un céntimo para ello; para Huelva ni una gota de agua".Asimismo, la número dos del PP andaluz ha manifestado que otra de las reivindicaciones de los agricultores en la provincia de Huelva es la modificación del plan de la Corona Norte. Al respecto, ha indicado que los 'populares' van a seguir reivindicando esta "demanda histórica"."Pedro Sánchez solo viene a Huelva para veranear en Doñana, lo demás no le importa", ha concluido la secretaria general del PP-A.--EUROPA PRESS--