Loles López, este viernes

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha manifestado este viernes que parece que la actual ministra de Hacienda y exconsejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ya ha empezado a hacer la oposición al Gobierno de Juanma Moreno y la ha responsabilizado de los "socavones" que están apareciendo en las cuentas de la comunidad gestionadas por el anterior Ejecutivo del PSOE-A.En declaraciones a los periodistas en Valverde del Camino (Huelva), López ha hecho estas manifestaciones después de que Montero afirmara ayer en Sevilla que las cuentas andaluzas siempre han sido "saneadas" y haya considerado que PP-A y Ciudadanos (Cs), partidos que conforman el nuevo Gobierno andaluz, al poner en cuestión su ejecución durante la anterior etapa del Ejecutivo socialista, sólo buscan "excusas" para no cumplir con sus compromisos electorales o para no elaborar el presupuesto de la comunidad para este ejercicio.Para López, parece que Montero, haciendo la "oposición" al nuevo Gobierno andaluz, ya le empieza a "hacer sombra" a la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, porque "a lo mejor" el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "ya ha decidido que será su sustituta" en Andalucía.Asimismo, la dirigente popular ha considerado "sorprendente" que hable de cuentas saneadas quien ha elaborado "el peor presupuesto de la historia para Andalucía y que tenía obligados a los andaluces a ser los españoles que más impuestos pagaran"."Sólo hemos levantado el pico de la alfombra, y no hay agujeros, sino socavones", ha dicho Loles López en relación con la situación económico-financiera de la Junta. Entre esos "socavones", se ha referido a 418 millones de euros por pago de sentencias; a 1.200 millones de déficit en educación, y a otros 1.700 millones de déficit en sanidad.En relación con la sanidad, Loles Lópes ha puesto en valor que el Consejo de Gobierno aprobara el pasado martes la creación en todas las provincias de un grupo de trabajo formado por profesionales sanitarios, de manera que sean estos los que decidan cuáles son las infraestructuras y las necesidades que hay que llevar a cabo en cada provincia."Cada uno en su sitio y en el sitio de la sanidad quienes tienen que estar son los profesionales y no los políticos", según ha señalado la dirigente del PP-A.Ha manifestado que hay dos formas de hacer política: "La que había antes, en la que los políticos decidían dónde iba el dinero de todos los usuarios de la sanidad y de todos los andaluces, y la que hay ahora, consistente en que los profesionales a ejercer y los políticos a escucharlos y a tomar las medidas que los profesionales pongan encima de la mesa".--EUROPA PRESS--